Aníbal Torres pidió unión entre peruanos: “Aquí todos somos iguales”

El premier Aníbal Torres dijo que se tiene que acabar con el estado de discriminación y se debe trabajar por el bienestar de los peruanos. El presidente del Consejo de Ministros (PCM) estuvo en la inauguración del encuentro con Autoridades Electas de Gobiernos Regionales y Locales organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

“La ejecución de las obras no tiene nada que ver con los colores políticos. Terminemos de una vez con un estado de discriminación entre peruanos, aquí todos somos iguales: los ricos, los pobres, los leídos y los que no tuvieron la oportunidad de ir a un colegio o una universidad. Nuestros hermanos que viven en la selva, los nativos, por los cuales antes el Estado no hizo nada por ellos que son tan iguales que nosotros”, expresó.

Estas palabras las mencionó en medio de las críticas de los alcaldes de Miraflores y San Isidro tras decir que “un pequeño sector” de estos distritos “deforma mentalmente (a los niños) para hacerles creer que son superiores”, por lo que la misma Municipalidad de Miraflores lo exhortó a reflexionar y la Defensoría del Pueblo rechazó sus expresiones.

Por otro lado, el también abogado pidió que si se empieza un proyecto o una obra, esta debe concluirse, independientemente de su estas fueran iniciadas por gestiones anteriores.

“Aquí no hay enemigos, solo adversarios, y la satisfacción de las necesidades y la culminación de las obras, no tienen que ver con los colores políticos”, argumentó.

Aníbal Torres agregó que los proyectos se deben trabajar coordinadamente entre las autoridades regionales, locales y nacionales.

“Es necesario que su cronograma de inversión se cumpla y que se cumpla el proyecto los plazos que se tiene proyectados, para ellos necesitamos que todas las autoridades concertemos y resolvamos el problema”, manifestó.

El titular del Consejo de Ministros instó a las autoridades a que amplíen su conocimiento para que puedan desempeñar bien sus funciones.

“A veces, por falta de conocimiento, las consecuencias de no ejecutar el presupuesto las sufre el pueblo. Yo estoy convencido de que, con personas honestas, transparentes y responsables, que se están preparando para ejercer su función, vamos a lograr ese objetivo de acortar las enormes brechas sociales que existe en nuestro país”, concluyó.

Pidieron rectificación de Aníbal Torres

Las polémicas palabras de Aníbal Torres acerca de los niños de los distritos de Miraflores y San Isidro fue repudiada por el alcalde miraflorino, Luis Molina, que lamentó que estas actitudes generan desunión entre los peruanos.

“Acá no solamente estudian niños y niñas miraflorinos, el 80% de los infantes que están en nuestros colegios son de otros distritos; yo le recomiendo al primer ministro que hable bien, que no distorsione las cosas, que no irradie odio, ya estamos en una posición muy complicada, debe haber cultura de paz y no una lucha de clases sociales”, expuso.

El burgomaestre agregó que no presentarán ningún recurso legal en contra del presidente del Consejo de Ministros pese a que San Isidro sí lo hará. Tampoco esperaba alguna disculpa por parte del premier.

“Es un llamado a las autoridades a que ya no utilicen mensajes de odio, no podemos discriminar a nadie, es primera vez que escucho a un primer ministro hablar así, si no va a pedir disculpas no hay problemas, nadie se va a morir”, concluyó.

