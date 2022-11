Pablo Lavandeira valoró su amistad con Hernán Barcos: “Se ve reflejada dentro del campo”

El volante uruguayo nacionalizado peruano se refirió a la amistad que tiene con el 'Pirata'. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima consiguió hacerse con el título de la Liga 1 2022 luego de derrotar a Melgar de Arequipa en las finales de los ‘Play-Offs’ por un marcador global de 2-1. De esta forma, logró consagrarse como bicampeón nacional, pues también se coronaron en la temporada anterior. Sin embargo, hay varios factores que fueron cruciales en esta conquista, entre ellos, la dupla conformada por Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. En ese sentido, el volante se refirió a su conexión con el delantero, la cual va más allá del fútbol

“Con Hernán generamos un vínculo muy importante fuera de la cancha. En el fútbol sabrán ustedes que hacer amigos no es del todo fácil, así como en la vida. Y cuando uno tiene la posibilidad de hacer amigos en este proceso se siente privilegiado. Lo siento así con Hernán, con Pablo Míguez, que desde el primer día que llegué me dijeron que me iban a sacar campeón por primera vez, que estuviera tranquilo”, expresó en una entrevista para el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

De la misma manera, reconoció que el apoyo del ‘Pirata’ ha sido crucial en esta campaña, influyendo en el desempeño de ambos dentro del terreno del juego. “Su apoyo, su experiencia volcada a consejos fue fundamental durante todo el año y siempre que hay un ambiente laboral bueno y que se generan vínculos de amistad fuera de la cancha, seguramente dentro de ella se vean reflejados. En este caso, con Hernán fue así y soy el más feliz de haber podido compartir con él”, manifestó.

Y es que Pablo Lavandeira firmó por Alianza Lima a inicios de este año en un traspaso que trajo cierta controversia al entorno del equipo, pues era un jugador que llegó a identificarse con el clásico rival, Universitario de Deportes.

A pesar de las críticas iniciales, la constantes actuaciones con buen fútbol entre goles y asistencias fueron cambiando la perspectiva del hincha, que empezó a considerar a ‘Lava’ como un elemento crucial en los resultados positivos de los ‘blanquiazules’. En esa línea, marcó seis goles y repartió seis asistencias en el primer semestre entre duelos de Liga 1 y Copa Libertadores. Y al final del año acabó con 13 tantos y 11 asistencias en 44 compromisos.

Pablo Lavandeira fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima este 2022. (EFE)

Conexión con Hernán Barcos en la cancha

El mediocampista ofensivo fue fundamental en los esquemas de Alianza Lima a lo largo del año. Primero con el técnico Carlos Bustos y luego bajo el mando de Guillermo Salas. Y es que su polivalencia le permite ocupar diversos puestos en el mediocampo, sea como extremo por ambas bandas o estando más centrado en la posición de ‘8′, además de poder ubicarse detrás del ‘9′.

Es en este último aspecto en que ha logrado una gran compenetración con Hernán Barcos, pues en varios encuentros se les vio intercalando posiciones. El argentino dejaba el centro del ataque para que el uruguayo nacionalizado peruano penetre el área de manera sorpresiva, causando desconcierto en el rival.

Inclusive, en las celebraciones de varios de los goles de los dos futbolistas, se les ve abrazándose, en lo que, sin duda, sería una muestra de complicidad para elaborar jugadas a favor de la escuadra ‘íntima’.

Pero la prueba más contundente en donde se pudo visualizar la conexión entre ambos ocurrió en la final vuelta de la Liga 1 ante Melgar. Pablo Lavandeira marcó el tanto que abrió la cuenta en Matute y empató la serie con los ‘rojinegros’, en una acción que hasta el propio ‘Lava’ se sorprendió, pues pensó que el árbitro cobraría falta del defensa contrario, algo que no sucedió porque acabó en gol para los locales. En el festejo, el ‘charrúa’ lloró de emoción y su compañero lo abrazó, en un claro gesto de amistad.

El volante se emocionó con el tanto que, podría darle el título a Alianza Lima. (Video: GOLPERU).

Números de la dupla en Alianza Lima

Según el periodista Michael Succar, la dupla Lavandeira-Barcos ha sido fundamental en el éxito de Alianza Lima. “Entre los dos, sumando asistencias y goles, participaron directamente en 47 de los 61 goles anotados por Alianza Lima. Es abrumadora esta estadística”, comentó en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

