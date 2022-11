El último video de Blanca Arellano en el supuesto cuarto donde fue víctima de feminicidio: ¿a quién se lo envió y qué dijo?

Fuente: ATV

La turista mexicana Blanca Arellano mantuvo una última conversación con una de sus amigas íntimas, Mercedes Gaytán, día antes de ser reportada como desaparecida, según un reportaje de ATV Noticias emitido este martes.

Las amigas realizaron una videollamada para conversar sobre su estadía en el país y compartieron videos de lugares que le gustaban. “A nosotros nos decía que estaba muy contenta, que se sentía muy bien. Nos compartía los videos del mar porque ella ama el mar”, contó Gaytán al matinal.

En uno de esos clips, a Blanca Arellano se la ve recostada en una cama y en la habitación donde presuntamente Juan Pablo Villafuerte cometería el crimen machista. “Hola, amiga, me hiciste llorar”, susurra la licenciada en Turismo. Este sería el último registro en vida de la turista mexicana. Posteriormente, cuerpo fue hallado por partes, en bolsas de rafia y con cortes precisos para evitar su identificación.

El último martes, la Corte Superior de Justicia de Huaura ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Villafuerte. El tribunal sostuvo que esta medida restrictiva es “proporcionada e idónea” y que se justifica “para evitar la reiteración delictiva”.

El acusado cumplía una orden de detención preliminar de 72 horas por la presunta comisión de los delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos.

La tesis del fiscal Marcos Collantes —quien presentó más de 60 elementos de convicción que respaldan el requerimiento de prisión preliminar— sostiene que el estudiante de Medicina de 37 años está vinculado a la desaparición y la muerte de la ciudadana mexicana, quien llegó a Perú a fines de julio luego de conocerlo a través de una plataforma de videojuegos.

Una vez en suelo peruano, ambos habrían convivido en un departamento de la ciudad de Huacho, ubicada en el departamento de Lima. Los familiares de Arellano reportaron su desaparición el 7 de noviembre pasado, dos días antes de que la Policía hallara restos humanos en una playa de esta localidad.

Con el caso de Arellano, ya son 39 las mujeres que, en lo que va de 2022, murieron asesinadas en la expresión más extrema de violencia de género en Perú, donde los feminicidios reportados en los últimos cinco años suman un total de 674.

Careo con el juez

Villafuerte ratificó su inocencia y apuntó que el Ministerio Público lo acusa de manera sesgada por ser estudiante de Medicina. Con la voz entrecortada, indicó que el caso ha afectado a su familia y las carreras de cursa, Medicina y Biotecnología.

Al ser interrogado por el juez Galileo Mendoza, el acusado admitió que mintió sobre los días en que ocurrió la desaparición y el presunto feminicidio. Inicialmente señaló que no estuvo en Huacho en la primera semana de noviembre, cuando habría ocurrido el crimen machista; sin embargo, en esta jornada señaló que sí se encontraba en aquella ciudad.

“Sí estuve en los días de los hechos que se me imputan, señor juez. La señora Blanca ha desaparecido o ha sido víctima de homicidio cuando yo no la he encontrado. He llegado el domingo 6 de noviembre a mi habitación. Le timbré a la señora Blanca, hubo una contestación de la llamada, pero no una voz al otro lado. Tenía anotado [el teléfono] en mi plataforma Telegram”, señaló, pese a que anteriormente manifestó que ese número estaba anotado en una agenda.

Revelan presencia de un cómplice

El Ministerio Público reveló este martes que Villafuerte Pinto actuó en complicidad de su mejor amigo, Edson Amir Flores Obregón, quien lo acompañó a comprar ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarros y galletas a una bodega cercana a la casa donde vivía la agraviada.

Fue a las 6.59 p.m. del lunes 7 de noviembre, un día después de que se reportara la desaparición. Entonces, compararon productos por un total de 33.80 soles y cancelaron por el aplicativo Yape. Luego, ambos se dirigieron a la habitación donde residía Arellano. En ese momento, según la Fiscalía, se cometió el crimen machista.

Media hora después, Villafuerte indicó a la arrendataria del cuarto que alquilaba que dejaría una moto estacionada en el pasadizo. Al día siguiente, fue a comprar desinfectantes. Desde entonces, no acudió a sus clases de la carrera de Biología en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Según la Fiscalía, Villafuerte se ausentó el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de noviembre, cuando la Policía reportó el hallazgo de restos humanos en el puerto de Huacho. De momento, el Ministerio Público ha cursado una citación a Edson Amir Flores Obregón, natural de Huacho, según su cuenta de Facebook.

