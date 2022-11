Somos Perú tendría lista una moción para suspender a Pedro Castillo en la presidencia

Esdras Medina es investigado por plagio de informe de la Contraloría y violencia contra la mujer.

El congresista Esdras Medina (Somos Perú) reveló que tiene lista una moción que buscaría suspender a Pedro Castillo en la presidencia de la República. Tras su salida de la reunión con los miembros de la delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que están trabajando para seguir con los procedimientos parlamentarios para acabar con la crisis política.

“Como congresista, en la bancada ya tenemos preparada una moción de suspensión, porque es lo correcto para no romper el procedimiento”, manifestó. En esa línea, el legislador también evitó responder por qué su bancada no ha firmado la moción de vacancia que es impulsada por el no agrupado Edward Málaga contra el jefe de Estado.

“Siguiendo el procedimiento para solicitar y presentar una moción suficientes son 26 firmas y hay que preocuparse para que los que han firmado realmente lo voten. Vamos a esperar lo que sucede, pero tenemos una decisión ya planteada y decidida”, comentó.

Hay que señalar que el Tribunal Constitucional emitió hoy una resolución en el que declara fundada la demanda de habeas corpus presentada por los abogados del jefe de Estado. Por lo que se determina la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, de fecha 28 de febrero de 2022, por el que se le abre proceso por el presunto delito de traición a la patria.

El presidente hizo un llamado a las otras autoridades a que también muestren una postura a favor del diálogo ante la OEA. (Andina)

“[Se declara la nulidad] En lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, indica.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Manuel Monteagudo y los siete miembros del TC votaron a favor.

El fallo declara la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del jefe de Estado, así como del informe final de la denuncia constitucional 219, “por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”.

“En este caso, se ha concluido, con motivo de las dos acusaciones constitucionales vinculadas con los mismos hechos atribuidos al presidente de la República, que tanto el informe de calificación como el informe final de la denuncia constitucional 219, han incumplido el deber de motivación en sede parlamentaria, por lo que corresponde declarar su nulidad”, precisa la resolución.

Los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich suscriben la sentencia que declara fundado el hábeas corpus presentado por Eduardo Pachas Palacios a favor del presidente Castillo.

Tribunal Constitucional

La resolución del TC incluye los fundamentos de voto de los magistrados Gutiérrez Ticse, Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, y César Ochoa Cardich.

La defensa legal de Castillo volvería a recurrir al TC para anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.

Benji Espinoza, abogado del presidente, mencionó que el siguiente paso será presentar una demanda constitucional de amparo, un procedimiento que tiene como principal objetivo defender los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución diferentes a la protección de la libertad individual, a los derechos relacionados y los que protege el hábeas data.

Esta será la tercera instancia a la que recurrirá Pedro Castillo en su intento de detener los procesos en su contra.

