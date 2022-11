MTC asegura que transporte continúa con normalidad y descarta bloqueo de carreteras

El MTC indicó que no hay vías tomadas en la red nacional ni tránsito restringido, a excepción de las zonas mencionadas. (Andina)

Este 22 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció sobre al paro que acatan los transportistas de carga pesada. En ese sentido, informó que las carreteras muestran un panorama tranquilo, a excepción de algunas restricciones en Chimbote (Áncash), Arequipa y en la vía Los Libertadores, en el tramo que une las regiones Ayacucho y Apurímac.

Mediante un monitoreo con un mapa interactivo, el director de Circulación Vial del MTC, Daniel Figueroa, aseguró que no hay vías tomadas en la red nacional ni tránsito restringido, menos en las zonas mencionadas.

“No hay ninguna vía tomada ni bloqueos y los reportes solo señalan que aquellos que han acatado el paro solo están aplicando el apagado de motores”, destacó al precisar que esa medida no afecta el paso de los vehículos de ningún modo y que los efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentran atentos ante cualquier eventualidad.

Sumado a ello, el funcionario detalló que ningún gremio de transportes y de carga se ha unido al paro y el tránsito transcurre con normalidad en Lima y Callao. Figueroa agregó que esto se debe a que las negociaciones y el diálogo entre el MTC y los gremios de transportistas, donde se acordaron algunos objetivos.

Del mismo modo, resaltó que la devolución de los peajes, así como otras de las acciones del Ejecutivo, han hecho posible que varios gremios no acaten el paro.

Una muestra de la normalidad que muestra el transporte en el país, señalada por el director de Circulación Vial, es que el Mercado Mayorista de Lima se encuentra abastecido y no cuenta con ningún problema en cuanto al ingreso de alimentos.

“Las conversaciones continúan y esta mañana se realizará una reunión interministerial (Transportes, Economía y de Energía y Minas) con los gremios de transportes y carga pasada para ver lo relacionado al alza de los combustibles”, expresó en declaraciones a TV Perú.

Los gremios de transporte público peruano, quienes convocaron a un paro nacional, piden que se extienda hasta el 2023 la vigencia de la solicitud que permite a los vehículos que ya no pueden circular (por año de fábrica o modelo) que puedan brindar el servicio regular y especial de transporte.

El director del Consejo Nacional de Transporte detalló que 10 mil unidades de su sector suspenderán sus servicios. (Andina)

Por su parte, el vocero y asesor legal de los gremios de transporte público de Lima y Callao, David Mujica, indicó a RPP que su sector solicita un plazo de cinco años para retirar paulatinamente las unidades antiguas.

No obstante, el último 21 de noviembre indicaron que ya no serían parte del paro de transportistas, pero solo sus gremios asociados. Por otro lado, la situación en el terminal de Atocongo es distinta, pues no hay buses con destino a provincias.

Martín Ojeda, gerente y director del Consejo Nacional de Transporte, detalló que 10 mil unidades de su sector serán las que suspenderán sus servicios en esa fecha.

