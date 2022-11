Gremios de transportistas anuncian paro en Lima y Callao el 22 de noviembre

5 gremios se sumarían al paro. (Andina)

Este martes, un grupo de trabajadores de transporte público realizó un plantón en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y anunciaron un paro para el martes 22 noviembre si el Ejecutivo no atiende su pedido para que no se retire los vehículos de los años 94, 95 y 96 cuya salida está programada para fines de este año.

“Hasta el momento, los vehículos están en condiciones óptimas para seguir laborando. Al despedir esto vehículos a fin de año, serán más de cinco mil vehículos que pasarán a la informalidad por la misma necesidad de seguir trabajado”, señaló Martín Valeriano, uno de los dirigentes de transportes, a Canal N y solicitó que, debido a la pandemia, estos vehículos circulen por dos años más.

Además, aseguró que su pliego de reclamos que su gremio presentó hace más de un año no ha sido atendido por el ministerio de Transportes. Entre los otros temas que reclaman están la estabilidad jurídica, soluciones por el alza de combustible, la erradicación de la informalidad, etc.

“En cuanto a la informalidad yo creo que cada día se incrementa y con el retiro de estos vehículos se va a incrementar más. (...) No estamos en contra de que sancionen a los conductores que no respetan las normas, lo que no estamos de acuerdo es que se sancione sin haber educado en seguridad vial para que esto cambie. Las sanciones se deben convertir en educación y no en suspensión y cancelación”, expresó.

Transportistas de carga pesada también acataría el paro. (Andina)

También esperan el subsidio de combustibles ante su incremento para evitar el alza de pasajes. “Ya hay algunas empresas que están incrementando sus pasajes y vamos a incrementar en su totalidad y el perjudicado va a ser el público usuario”, dijo.

16 mil vehículos pararían

El dirigente aseguró que, si no atienden sus reclamos, este 22 de noviembre más de 16 mil vehículos acatarán el paro. Mencionó que son cinco gremios de transportistas los que están convocando al paro.

Diálogo sigue abierto

Pese al anuncio de un posible paro, el diálogo sigue abierto entre los gremios de transportistas y el MTC y este viernes 18 en Lima habrá un nuevo intento de llegar a una solución.

El ministro de Transportes, Richard Tineo Quispe, conversó el lunes con diversos gremios de transportistas de carga pesada en Arequipa y los invitó a la capital para una reunión con todos los frentes.

Participaron en la reunión el Gremio Nacional de Transporte de Carga (GNTC), el Sindicato de Camioneros de Arequipa, Asociación de Transportistas del Sur, Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada y otros.

El pliego de reclamos de este grupo de transportistas también solicita que disminuya el precio de los combustibles, en especial del diésel.

Al respecto, Teófilo Sánchez, secretario general del Sindicato de Transportistas de Carga Pesada en Arequipa, señaló al diario La República que por ahora el gobierno no tiene un planteamiento claro para la rebaja y que la solución solo pasa por el subsidio.

