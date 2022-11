“El tema de la OEA nos quita tiempo”: mencionó la congresista María del Carmen Alva

María del Carmen Alva indicó que la OEA les quita el tiempo. Foto: Composición Infobae

La presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la llegada de la delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En este sentido, alegó que “quita tiempo” ante los proyectos que tienen que resolver en el Parlamento.

“Estamos con el tema de la OEA que nos quita tiempo, con la cuestión de confianza y dejamos de lado los proyectos de ley y temas que le interesan a la población”, declaró en una entrevista a Canal N.

Asimismo, indicó que esta semana se tuvo que ver los temas de presupuesto, pero algunos parlamentarios han pedido que se postergue. Por ello, manifestó que les “cambian la agenda”. “Si eso es lo que quiere el Ejecutivo, pues lo ha dicho en su discurso amenazante el premier, que va a poner una, dos o tres cuestiones de confianza”, añadió.

La expresidenta del Congreso también calificó como un “show” a la cuestión de confianza presentada por el titular del Consejo de Ministros. “No creo que lleguen a ello (renuncia del premier). Creo que es un show, saben bien que lo vamos a declarar improcedente. Es un tema de distracción y estar amenazándonos permanentemente para que los congresistas estemos preocupados”, sostuvo.

Cuestión de confianza

La legisladora Alva manifestó que no ha conversado aún con su bancada, pero sí con algunos miembros, quienes indican que se va a “declarar improcedente”. Además, mencionó que la OEA se dará cuenta quiénes en realidad son “los golpistas”.

“Creo y como sabemos es una cuestión de confianza que debería declararse improcedente. (...) La verdad que está clarísimo, ellos quieren hacer otra cosa que sabemos que ellos son los que quieren ir al choque desde el primer día que inició este Congreso. Entonces, veremos, que lo haga, ahí estaremos, pero ahí la OEA y todos los países de todos los continentes se darán cuenta quiénes son los golpistas”, mencionó.

Cierre del Congreso

La líder del grupo de trabajo de Relaciones Exteriores también comentó que los legisladores de Perú Libre están en contra del Cierre del Congreso. “‘No, no es así, no lo va a cerrar’ (declaraciones de algunos parlamentarios oficialistas). El doble discurso no lo sé, veremos qué pasa”, agregó.

“Nos vamos a permitir que nos cierren a la mala, en eso todos tenemos que cerrar filas y espero que así sea”, declaró la parlamentaria.

Por otro lado, indicó que no cuentan con los votos suficientes para la vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Por ello, verán otra forma para retirarlo como una “suspensión”. “No tenemos 87 votos, solamente con las bancadas de izquierdas”, agregó.

