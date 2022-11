Denuncian por tocamientos indebidos al actual presidente de la Federación Peruana de Karate

Alexandra Grande denuncia que, a pesar de existir una denucia, el presidente de la FDPK sigue en el cargo. (Luis Miguel Basualdo Mendoza, @alegrandekarate)

Alexandra Grande realizó una publicación a través de sus redes sociales luego que su compañera Sol Cabrera Aragón denunciara por su Facebook personal al actual presidente de la Federación Peruana de Karate, Luis Miguel Basualdo Mendoza, el cual mantiene tres procesos abiertos por el delito de violación de la libertad sexual y actos contra el pudor desde el 2020, en el que la deportista lo denunció por tocamientos indebidos.

Durante ese año, la junta directiva integrada por Martín Ramos Gómez, Hilda Neyra Rojas, Fernando Agostinelli Osorio y Gerardo Mimbela Fune no se pronunciaron. Al año siguiente, dos deportistas más se sumaron a las denuncias por el mismo delito.

Posterior a ello, el acusado solicitó una licencia de sus actividades como dirigente y fue reemplazado por su vicepresidente Martín Ramos Gómez, sin embargo, semanas después a través de un comunicado señaló que su solicitud de licencia no había sido aceptada por algunos miembros del directorio de la federación, pero el vicepresidente decidió trasladar la denuncia al Consejo de Justicia y Honores del Deporte del IPD, proceso aún en curso.

Sol Cabrera Aragon, denuncia al actual presidente de la Federación de Karate por tocamientos indebidos y este, continúa en su cargo.

Denuncia a través de redes sociales

A través del video se puede escuchar a la deportista comentar que, recientemente se había enterado del retorno de Luis Basualdo como representante: “Pertenezco a la selección de karate desde el 2018. Quiero comentarles algo muy personal y es sobre la denuncia que hice en el 2020 al actual presidente de la Federación de Karate. El día miércoles me enteré que él volvió como presidente, ya que ya no estaba por el proceso que aún continúa, pero aún no comprendo como es que la junta directiva permite que regrese, pareciera que están velando más por sus intereses, que por el de los deportistas”.

Asimismo, expresó que presentará evidencias para que se logre actuar de forma más eficaz. “No es justo que este tipo esté como presidente, tiene tres denuncias y las tres están siguiendo su proceso, en el IPD también hay un caso que se está siguiendo. Ojalá la justicia no tarde más, pero pido a los presidentes de clubes de ligas que no permitan que este tipo siga como presidente. Recordemos que él es un representante y no está bien en ese cargo, pido, por favor, que se actúe de inmediato. A continuación voy a presentar todas las pruebas que he enviado a nivel judicial; fotos, audios, en los cuales admite lo que ha hecho. Espero que con estas pruebas, hagamos algo y seamos un poco más conscientes que no debe seguir ahí”, agregó.

La deportista Sol Cabrera Aragon compartió las capturas relacionadas a su denuncia. (Sol Cabrera Aragón)

¿Cómo realizar una denuncia?

El Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró que cada día, 19 menores de edad son víctimas de violencia sexual. Los casos de violencia sexual pueden ser: tocamientos indebidos, exposición a pornografía, trata de personas con fines de explotación, proxenetismo o violación sexual.

Para presentar una denuncia ante las comisarías de la PNP pueden ser por escrito o verbales. Si es verbal, policías designados en la comisaría atenderá el caso y deberán escribir un acta que narre el hecho.

Asimismo, personal de salud o educativo que haya conocido un caso de violencia mientras ejerce su labor debe presentar la denuncia llamando a Línea 100 y acudir a la comisaría de su jurisdicción.

Luis Miguel Basualdo también ha sido denunciado por otra deportista. (Luis Kusunoki Fuero)

