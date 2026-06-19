Perú

EE.UU. anuncia que cerrará su embajada en Perú este viernes 19 de junio: ¿a qué se debe?

La medida se aplicará mientras en Lima se desarrollan las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú tras los resultados de la segunda vuelta presidencial

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Estados Unidos anuncia el cierre de su emabaja en Perú este viernes 19 de junio. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Embajada de EE.UU.)
Estados Unidos anuncia el cierre de su emabaja en Perú este viernes 19 de junio. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Embajada de EE.UU.)

En medio de las movilizaciones anunciadas por grupos de izquierda convocados por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en Lima, en rechazo a la ventaja de votos que mantiene Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, la Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció que cerrará sus puertas este viernes 19 de junio. La información fue difundida a través de sus redes sociales oficiales.

Sin embargo, la representación diplomática aclaró que no se trata de un cierre definitivo. En el mismo comunicado precisó que retomará la atención al público el lunes 22 de junio, por lo que la suspensión de actividades será únicamente durante la jornada del viernes.

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¿Qué informó la Embajada de EE.UU.?

A través de un breve comunicado, la embajada informó que tanto su sede principal como la sección consular permanecerán cerradas el viernes 19 de junio. Asimismo, indicó que todos los servicios se reanudarán con normalidad el lunes 22 de junio.

Hasta el momento, la representación diplomática no ha detallado en el comunicado difundido en sus redes sociales los motivos específicos de la suspensión temporal de la atención. Tampoco ha informado sobre modificaciones en su horario de atención para los días posteriores.

Las personas que tengan trámites programados en la sede diplomática deberán tomar en cuenta este cierre temporal y verificar las comunicaciones oficiales de la embajada para conocer cualquier actualización relacionada con la atención consular y administrativa.

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Embajada de EE.UU. en Perú anuncia que cerrará este viernes 19 de junio. (Foto composición: Infobae Perú/X:@USEMBASSYPERU)
Embajada de EE.UU. en Perú anuncia que cerrará este viernes 19 de junio. (Foto composición: Infobae Perú/X:@USEMBASSYPERU)

19 de junio es feriado en EE.UU.

El cierre temporal de la Embajada de Estados Unidos en el Perú coincide con la conmemoración del Juneteenth National Independence Day, un feriado federal que se celebra cada 19 de junio en Estados Unidos. La fecha recuerda el anuncio de la libertad de las personas esclavizadas en Galveston, Texas, el 19 de junio de 1865, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación emitida por el entonces presidente Abraham Lincoln.

El Juneteenth fue reconocido como feriado federal en 2021 y, desde entonces, las oficinas del Gobierno de Estados Unidos suspenden sus actividades para conmemorar esta jornada. Entre las entidades que suelen permanecer cerradas figuran las dependencias federales, tribunales, oficinas postales y las embajadas y consulados estadounidenses en distintos países.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en el Perú informó que no atenderá al público el viernes 19 de junio y que reanudará sus operaciones con normalidad el lunes 22 de junio. La suspensión de la atención coincide con el calendario oficial de feriados del Gobierno estadounidense, por lo que se trata de una medida prevista con motivo de la celebración del Juneteenth.

Vista aérea de una multitud en un parque celebrando Juneteenth, con personas sentadas en el césped, puestos, carpas y un gran letrero del evento.
Una vibrante celebración de Juneteenth congrega a familias y miembros de la comunidad en un parque, bajo un gran cartel que proclama "Juneteenth National Independence Day June 19", con vendedores y actividades al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juntos por el Perú marchará contra votos de Keiko Fujimori

La convocatoria al cierre temporal de la Embajada de Estados Unidos coincide con la movilización nacional anunciada por Juntos por el Perú para este viernes 19 de junio. La agrupación política llamó a sus militantes, simpatizantes y organizaciones sociales a participar en una marcha en Lima, cuyo punto de concentración será el Campo de Marte desde las 4:00 p. m., así como en otras regiones del país.

Según informó el partido, la protesta busca expresar su rechazo a los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que Keiko Fujimori mantiene una ventaja sobre Roberto Sánchez, además de exigir el respeto al voto y cuestionar las decisiones adoptadas durante el proceso electoral. La organización también anunció la realización de plantones y vigilias como parte de las actividades programadas para esa jornada.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez poses during a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's presidential candidate Roberto Sanchez poses during a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

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