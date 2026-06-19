Pacientes con melanoma denuncian que siguen sin acceder a tratamientos pese a recomendación favorable del Estado

Pacientes con melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos, continúan enfrentando dificultades para acceder a tratamientos en el sistema público de salud, pese a que estas terapias cuentan con una recomendación técnica favorable emitida por la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA). Organizaciones de pacientes sostienen que esta situación impide que las decisiones técnicas del Estado se traduzcan en una atención efectiva para quienes requieren un tratamiento oportuno.
Según advirtieron representantes de la sociedad civil, los nuevos pacientes diagnosticados con melanoma aún encuentran barreras para acceder a las terapias recomendadas, lo que genera retrasos en el inicio del tratamiento. Para las organizaciones, el problema refleja una diferencia entre las evaluaciones técnicas realizadas por el Estado y la disponibilidad real de los medicamentos dentro del sistema público de salud.
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Indyra Oropeza, fundadora de Con L de Leucemia y vocera de la ONG Semáforo Oncológico, afirmó que la situación genera preocupación entre los pacientes y sus familias. “Hoy tenemos pacientes que saben que existe una alternativa recomendada por el propio Estado, pero aun así no pueden acceder. Eso genera frustración, angustia y una sensación de abandono enorme para las familias”, señaló.
Denuncian acceso desigual a tratamientos oncológicos
Las organizaciones explicaron que el acceso efectivo a tratamientos contra el cáncer depende actualmente de los mecanismos de financiamiento y de los tipos de enfermedad priorizados por el sistema público. Como consecuencia, pacientes con enfermedades graves como el melanoma pueden quedar sin cobertura suficiente, pese a existir evidencia técnica que respalda el uso de determinadas terapias.
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En ese sentido, Oropeza sostuvo que el acceso a la atención no debería variar según el tipo de cáncer que padezca una persona. “No puede existir pacientes de primera y segunda categoría según el tipo de cáncer que tengan. La Ley Nacional del Cáncer habla de acceso universal, pero en la práctica todavía hay personas que quedan excluidas del tratamiento pese a existir evidencia y recomendaciones favorables”, manifestó.
Las organizaciones también advirtieron que esta situación obliga a muchas familias a enfrentar largos procesos para intentar acceder a los medicamentos. Entre las principales dificultades mencionaron la espera de decisiones administrativas, la necesidad de recurrir a compras excepcionales o procesos judiciales, así como la imposibilidad de asumir los elevados costos de los tratamientos de manera particular.
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Exigen acceso y equidad para pacientes
Los representantes de pacientes recordaron que el melanoma puede avanzar rápidamente si no recibe tratamiento oportuno, por lo que consideran que las demoras tienen un impacto directo en las posibilidades de supervivencia. Por ello, insistieron en que las recomendaciones técnicas emitidas por el Estado deben traducirse en un acceso efectivo para quienes las necesitan.
“La discusión no debería ser si un cáncer está más priorizado que otro. Ninguna persona debería quedarse sin tratamientos que sí existen porque su diagnóstico no fue incluido dentro de una lista administrativa”, enfatizó Indyra Oropeza.
Frente a este escenario, las organizaciones hicieron un llamado al Ministerio de Salud (Minsa), al Seguro Integral de Salud (SIS) y al Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) para garantizar que las decisiones técnicas se implementen de manera efectiva. Asimismo, solicitaron que todos los pacientes oncológicos puedan acceder a tratamientos oportunos y equitativos, sin distinción por el tipo de cáncer que padecen y conforme a los principios de acceso universal establecidos en la legislación vigente.
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