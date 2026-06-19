Frío extremo: Senamhi alerta temperaturas de hasta -16°C en la sierra sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso sobre el inminente descenso de la temperatura en la sierra sur del país, donde se esperan valores mínimos de hasta -16°C en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Este fenómeno, que afecta a diez regiones, se presentará desde la medianoche del jueves 18 hasta las 11:59 p.m. del sábado 20 de junio, según el Aviso Meteorológico N.º 238 difundido por la entidad.
Las regiones bajo alerta son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. El Senamhi informó que el episodio climático estará caracterizado por noches frías, ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna.
PUBLICIDAD
Para el jueves 18, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0°C y -14°C en áreas por encima de los 4.000 metros en la sierra sur. Para el viernes 19 y sábado 20, se prevén valores entre 0°C y -9°C en la sierra centro (sobre 3.200 metros) y entre 0°C y -16°C en las zonas más altas del sur.
El fenómeno climático no solo implica un descenso brusco de la temperatura, sino que puede generar afectaciones en la salud de la población y en las actividades agropecuarias. El Senamhi recomendó a los habitantes de las regiones afectadas mantenerse atentos a los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas frente al frío extremo.
PUBLICIDAD
Recomendaciones y acciones ante la ola de frío
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades locales y regionales a revisar y mantener despejadas las rutas de evacuación, así como a verificar la disponibilidad de centros de salud, estaciones de bomberos y comisarías en áreas bajo alerta meteorológica.
Se recomienda implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas y altoparlantes, en coordinación con las autoridades comunales.
La preparación de un Plan Familiar de Emergencias es otra de las sugerencias clave para la población. El INDECI recordó la importancia de proteger a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, ante la exposición al frío intenso. Además, recomendó estar en permanente contacto con las autoridades para recibir orientación y atención inmediata en caso de emergencias.
PUBLICIDAD
Mientras el Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas, las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales y a seguir las recomendaciones para reducir los riesgos asociados al descenso de la temperatura.
El fenómeno climático se considera de moderada a fuerte intensidad y requiere la colaboración de las comunidades y las instituciones para afrontar las posibles consecuencias en la salud y el bienestar de los habitantes de la sierra sur.
Calendario astronómico
Según el calendario astronómico, el invierno en Perú comienza el 21 de junio y se extiende hasta el 22 de septiembre. Muchos ciudadanos siguen atentos a este cambio de estación, que históricamente ha traído consigo variaciones en las condiciones meteorológicas en diversas regiones del país.
PUBLICIDAD
El invierno peruano suele caracterizarse por temperaturas bajas y un incremento de la humedad, especialmente en la franja costera. Sin embargo, las proyecciones meteorológicas para 2026 anticipan una temporada atípica y calurosa vinculada a la presencia del fenómeno de El Niño.
Más Noticias
Estos son los nuevos dueños de las acreencias de Alianza Lima: “Hacemos este esfuerzo porque amamos a nuestro club”
El club victoriano informó que compraron una parte relevante de las acreencias del club, un cambio que reordena la Junta de Acreedores y abre una transición en la administración
Melanie Martínez descarta reconciliación con Christian Domínguez: “Con él no tengo absolutamente nada de qué hablar”
La cantante respondió a la querella por difamación con una postura firme: asegura que no volverá a guardar silencio, que defenderá su versión ante la justicia y que el momento para conversar ya pasó
Diego Elías se instala en las semifinales del PSA Squash Tour Finals 2025/2026 y buscará frenar negativa racha ante Mostafa Asal
El deportista nacional remontó en su estreno y despachó al francés Victor Crouin. Su siguiente desafío representa una exigencia mayor
Pacientes con melanoma denuncian que siguen sin acceder a tratamientos pese a recomendación favorable del Estado
Organizaciones alertan que las demoras en el sistema público obligan a pacientes a recurrir a trámites judiciales o gastos particulares para iniciar terapias
EE.UU. anuncia que cerrará su embajada en Perú este viernes 19 de junio: ¿a qué se debe?
La medida se aplicará mientras en Lima se desarrollan las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú tras los resultados de la segunda vuelta presidencial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD