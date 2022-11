Critican a Latina TV por no pasar la goleada de Inglaterra a Irán y seguir con su programación habitual

Usuarios critican a Latina TV por no pasar partidos del Mundial.

El domingo 20 de noviembre inició a Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y son muchos los fans que han seguido la cobertura de Latina TV, canal que prometió emitir todos los partidos que se llevarán a cabo en Doha. Sin embargo, no tardaron en decepcionarse al darse cuenta que la contienda Inglaterra vs Irán no fue emitida por televisión nacional. Al contrario, la televisora decidió continuar con su programación habitual.

Ante ello, las críticas no se han hecho esperar, ya que Latina Televisión es el único canal que compró el paquete de los partidos del Mundial, y fue promocionado por todo lo alto. Incluso, envío a sus reporteros Steve Romero, Paul Pérez, Juan Palacios y Joseph Fajardo para que informaran todos los pormenores de la primera fecha que tiene como sede el estadio Al Bayt, recinto donde han llegado espectadores de todas las partes del mundo.

El partido Inglaterra vs Irán se llevó a cabo en horas de la mañana este lunes 21 de noviembre. Si bien es cierto, el canal no emitió el partido en vivo, a través de sus cuentas oficiales, narró los incidentes de este encuentro. Hecho que fue aún más reprochable por los fans.

“Latina TV, para que promocionas el Mundial si no vas a pasar todos los partidos, a última hora debo traer DirecTV”, “¿No se suponía que Latina iba a trasmitir todos los partidos del mundial? En este momento está jugando Inglaterra vs Irán y veo en la pantalla a este payaso y a su compañera”, “Comprar los derechos para pasar esto en vez de un partido de Inglaterra no tiene nombre, Latina”, son algunos de los furiosos comentarios que se pueden leer en la red social.

Como se sabe, la Copa del Mundo Catar 2022 se disputará hasta el 18 de diciembre en el país de Qatar, un estado árabe ubicado al oeste de Asia. “Los fanáticos del fútbol y de las estrellas de este deporte a nivel internacional, podrán disfrutar de los partidos en vivo desde la señal abierta y plataformas digitales de Latina”, informó Latina.

“Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Aquí te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar de cada uno de los partidos más esperados: Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre, Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre, Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre, Semifinales: 13 y 14 de diciembre, Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre y Final: 18 de diciembre”, detalló en un comunicado.

Partidos se emitirán en diferido

Aunque Latina TV aseguró que emitirá los 64 partidos, sí explicó que algunos lo difundirán en diferido. “Latina Televisión transmitirá 32 en vivo y directo, incluyendo el partido de inauguración Qatar vs Ecuador, los octavos y cuartos de final, semifinales y la final. Los otros 32 encuentros serán emitidos de forma diferida, 24 horas después de terminado los duelos”, se puede leer. Este sería el caso del partido Inglaterra vs Irán.

Programación de Latina TV.

