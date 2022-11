Kelly Portalatino aclaró que el Perú no atraviesa una quinta ola de Covid-19: “es una proyección”

El último miércoles, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Kelly Portalatino, descartó que el Perú se encuentre atravesando una quinta ola de contagios de Covid-19; sin embargo, mencionó que esta es una proyección que se aproxima.

En conferencia de prensa con los medios de comunicación nacionales, la ministra aclaró no haber anunciado que estamos en la quinta ola de contagios. Señaló que este escenario aún se tiene previsto para la segunda semana de diciembre.

“En ningún momento hemos dicho que estamos en una quinta ola, es una proyección que se maneja a través del equipo técnico. Nosotros tenemos que prever los escenarios probables. La proyección se estima para la segunda semana de diciembre, es una estimación, es una proyección”, manifestó Kelly Portalatino.

Según precisó la ministra de Salud, en la primera semana de noviembre se registró un brote de contagios en la región Loreto, pero esta curva ya ha descendido. Sin embargo, existe la preocupación en las autoridades sanitarias porque ahora el mapa de calor se ubica en Lima Metropolitana, Arequipa y Áncash, aunque se trata de “casos leves y no hay hospitalizaciones”.

Ante la mencionada situación, la titular del Minsa consideró importante que la población acuda a los centros de salud a completar el esquema de vacunación contra el Covid-19. El interés de la máxima autoridad en el Ministerio de Salud es que no se repita lo ocurrido en la primera y segunda ola de la pandemia, que dejó una dolorosa cifra de fallecidos. “No estamos en una quinta ola, pero no queremos regresar a ese escenario”, reiteró.

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

“En la primera y segunda ola hubo una letalidad muy grande. Que continúen con la tercera dosis nuestros adultos mayores, que continúen con la cuarta dosis. Hasta el momento tenemos al 43 % vacunados con la cuarta dosis en adultos mayores, es muy poco”, agregó.

Contagios de Covid-19 se triplican en Perú

Durante la última semana, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Minsa informó que las regiones Arequipa, Loreto, Cusco y Lima Metropolitana presentan un incremento de casos de COVID-19 al menos durante tres semanas consecutivas.

Además, según data el último informe de la Sala Situacional del Ministerio de Salud, hubo 1.647 nuevos contagios en las últimas 24 de horas, en el día martes 15 de noviembre. La cifra es tres veces más la presentada en el día viernes 11 de noviembre con 541 personas confirmadas con la enfermedad.

Recomendaciones para evitar el Covid-19

Ante el posible escenario de una quinta ola de contagios que se manifestaría en diciembre de este año, es necesario tomar en consideración las recomendaciones del Minsa para evitar contagiarnos y poner el riesgo nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Entre las recomendaciones destacan:

- Mantener una distancia de seguridad con otras personas (de 1 metro como mínimo).

- El uso de la mascarilla especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

- Buscar que los espacios en que nos encontremos sean abiertos y tengan buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Recuerda abrir una ventana en caso te encuentres en un lugar cerrado.

- Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

- Acude a los centros vacunatorios establecidos por el Minsa para recibir tus dosis contra la enfermedad.

- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

