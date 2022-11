Perú vs Bolivia: posible y sorpresiva alineación de la selección peruana para amistoso en Arequipa

Entrenamiento de la selección peruana previo al amistoso contra Bolivia. (Selección peruana)

Tras tantas idas y vueltas por el trágico accidente que sucedió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el partido entre Perú y Bolivia se jugará de todas maneras en Arequipa. Juan Reynoso ya sabe el equipo que pondrá en el último amistoso del año. Presentaría cambios en todas las líneas respecto al encuentro contra Paraguay.

En el arco de la selección peruana no estaría Pedro Gallese, y Carlos Cáceda tomaría su lugar. La defensa también sufriría algunos cambios. Se mantendrá a Miguel Araujo, pero ahora Roberto Villamarín, Luis Abram y Paolo Reyna completarán la zaga nacional. La primera línea de volante estarán Christofer Gonzales y Jesús Castillo. Piero Quispe como enganche. Luis Ibérico y Christian Cueva de extremos. Y Alex Valera como único ‘9′.

Este once marcaría el debut absoluto de Paolo Reyna, Piero Quispe y Roberto Villamarín con la ‘blanquirroja’. Otros jugadores que también estarán a la expectativa para tener su primera vez serán Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Percy Liza y Alejandro Duarte.

Las ausencias

El ‘Cabezón’ hizo algunos cambios en la convocatoria para el amistoso con los bolivianos. Desafectó a José Carvallo y Pedro Aquino por decisión técnica, y lo mismo con Alexander Succar, pero debido a que fue expulsado en el último amistoso ante Paraguay.

La idea del técnico de la ‘blanquirroja’ es dar más chances a los jugadores que aún no han tenido muchos minutos. Le dio descanso a la ‘Roca’ porque jugó todo el partido contra Paraguay. Y el DT tiene variantes para que puedan tomar su lugar como Alexis Arias, Jesús Castillo o Jairo Concha. Lo mismo pasó con el arquero de Universitario de Deportes. Quedó fuera pero están Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Alejandro Duarte.

A pesar que no fue desconvocado, Sergio Peña tampoco fue tomado en cuenta en ninguno de los dos choques por lesión. El mediocampista sigue en supervisión médica por parte de la ‘bicolor’. Cabe resaltar que a no ser una fecha FIFA para las selecciones que no están en el Mundial Qatar 2022, lo clubes donde militan los jugadores del exterior no están obligados a cederlos. Por eso, no se cuenta con las presencias de Renato Tapia, Gianluca Lapadula, entre otros.

Cambio de horario

Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol confirmó que se jugará el partido contra Bolivia, pero en otro horario: se llevará a cabo a las 21:00 horas. Una hora y media después de la hora pactada. Todo se dio como consecuencia de la tragedia del avión de Latam en la pista del Jorge Chávez de Lima.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa el cambio de horario del partido entre las selecciones de Perú y Bolivia para hoy sábado 19 de noviembre a las 21:00 horas debido a motivos de fuerza mayor. La FPF agradece el apoyo que viene recibiendo en Arequipa, así con la comprensión de los hinchas y está segura de que los aficionados asistirán de forma masiva al Estadio de la UNSA para alentar a la bicolor”, publicó la ‘bicolor’ a través de sus redes sociales.

Comunicado de la FPF por el cambio de horario del Perú vs Bolivia en Arequipa.

