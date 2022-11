Susan León: “Yo decidí hace muchos años que estaba bien sola, soltera y sin hijos”

Susan León brindó una entrevista a Infobae.

Susan León es recordada como ‘la bomba sexy’ de los 90s, años en que causó furor con sus sensuales fotografías en los calendarios y se convirtió en una de las modelos más cotizadas. Fue conductora de ‘Una noche con Susan’, donde no dudaba en ser atrevidamente sexy con sus invitados, poniendo nervioso a más de uno. Participó también en varias telenovelas nacionales, obras de teatro y películas, resaltando su talento para la actuación.

Tras estar alejada de los reflectores, regresa a las tablas con “Soltera, casada, viuda y divorciada”, comedia dirigida por Juan Carlos Díaz Therán que aborda desde el humor y los cuatro estados civiles, reflexiones acerca del rol de la mujer en la sociedad. Esta obra describe las luchas y los derechos de las mujeres, a veces opacados por el machismo persistente.

Infobae conversó con Susan León para conocer más detalles de su regreso a la actuación y su incursión en el arte chino. Además, nos contó por qué decidió no tener hijos. La rubia aprovechó la conversación para enviarle un mensaje a Gisela Valcárcel por sus 35 años de trayectoria.

Susan, de regreso a las tablas, ¿cómo fue la convocatoria?

No lo dudé cuando me convocaron. Yo acepté porque es una obra que es divertida, irreverente. A mí la comedia siempre me ha gustado. Hay que hacer comedia, reírse de todas maneras y la idea es pasarla bien. Nos llevamos bien con las chicas y la vamos a pasar muy bien. Yo acepté al toque.

¿Extrañabas estar sobre los escenarios?

Claro, quien no quisiera estar sobre los escenarios, uno lo vive. La pandemia nos alejó dos años, prácticamente de todo. Yo vendí dos obras virtuales en el 2020 y desde ahí no he actuado hasta ahora que estoy con “Soltera, casada, viuda y divorciada”. Me siento bien, contenta, me gusta, trabajo todos los días y a todas horas. Yo estoy muy feliz.

¿Has recibido propuestas para regresar a la televisión?

No, por el momento no. Yo también soy empresaria y hago muchos eventos. Estoy en otro rubro y es bien difícil dejar mis funciones pre establecidas. Tendría que hacer una buena propuesta para que deje de hacer lo que estoy haciendo actualmente. Aún no lo sé, pero siempre las escucho y las analizo.

Susan León en 'Soltera, casada, viuda y divorciada'. (Facebook)

En los noventa fuiste ‘la bomba sexy’ y causaste gran revuelo, ¿qué recuerdos tienes de esos años?

Yo recuerdo más mi etapa de animadora. No solamente era una ‘bomba sexy’, sino que era una bomba sexy que hacía shows, musicales, conducción. También recuerdo lo mucho que trabajaba. Toda mi vida me he caracterizado por trabajar mucho.

Jaime Bayly entrevista a Susan León en sus inicios de carrera. YouTube

¿Qué aprendizaje te llevaste?

Me di cuenta que el ser humano tiene que adaptarse. Creo que eso es lo más importante del ser humano, la capacidad para adaptarse. En la pandemia no me deprimí, hice cosas diferentes. El ser humano tiene que tener mucha personalidad. Creo que eso ha sido un detonante importante en mi carrera, ver qué hacer y cómo hacerlo. Muchos me han preguntado si abriría OnlyFans y les digo que no. Cada cosa tiene su momento, tiempo y espacio. Lo más importante es que estoy haciendo lo que me gusta.

Entonces la clave para seguir adelante es la adaptación y renovación...

Claro. Yo soy muchas personas. Nosotros somos muchas personas en uno mismo porque tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu. Yo soy maestra, he estudiado y no soy una improvisada. Tienes que adaptarte a todo, seguir creciendo y estudiando.

Susan León. (Facebook)

¿Por qué incursionaste en el Tai Chi y demás artes chinas?

Para mí, todo eso tiene que ver con el control de las emociones. A mí me encanta que el ser humano sea fuerte, valiente y como para mí eso siempre ha sido uno de los valores que me ha interesado, ¿por qué no descubrirlos en mí? adaptarlos, mejorarlos y trabajarlos. Eso me interesó, lo estudié y lo sigo haciendo cada día. No es un trabajo que termina, es un estilo de vida y eso tiene que venirte de la mente.

¿Crees que los productores olvidan a sus estrellas? Aquellas que han dado muchos titulares...

No sé, los productores cambian. A veces, traen productores que no necesariamente saben de televisión o que tienen a sus preferidos, tienen a su gente. Todo es así. Uno trabaja siempre con la gente que quiere sentirse más cómodo. En algunas ocasiones, piensan que las otras personas no pueden o que les van a cobrar caro, entonces el ser humano siempre se adapta a lo más fácil y cómodo.

¿Consideras que la televisión ha cambiado en los últimos años?

No, porque en los reality todavía ves a chicas enseñando carnes. Veo fotos más fuertes que mi propio calendario. No sé, depende cómo lo veas porque también las mujeres bailan con cosas pequeñas y, también, se ve todo. Ahora se ve a las mujeres que salen adelante, pero también hay feminicidios, machismo...

¿Qué le diría a los chicos reality que quieren ser actores?

Tienen que prepararse como todos los seres humanos. Tienen bastante camino por recorrer y experimentar. Es muy distinto ser chico reality que actuar. Si no quieren estudiar, es problema de ellos, no mío.

Susan León. (Facebook)

Gisela Valcárcel cumplió 35 años de carrera en televisión, ¿qué podrías decirle?

35 años para cualquier persona son valiosos. Cada uno toma las estrategias que sabe utilizar para continuar. Cada uno sabe si se muere por continuar en la televisión. 35 años no son gratis, igual se sufren, como todo en esta vida (...) Cada uno hace su carrera y decide. Igual, felicitarla. Cualquier persona que se mantenga tantos años con sus idas, altibajos y tropiezos, pero son 35 años. Ella ha sido vedette y reconoce que ha evolucionado para convertirse en una presentadora de televisión.

Susan León destacó los 35 años de trayectoria de Gisela Valcárcel. (Instagram)

¿Crees que ya debe terminar su enfrentamiento con Magaly Medina?

No, es entretenido. Es divertido para la audiencia. No veo el programa de Magaly, pero es tan fuerte la pelea, que de todas maneras llega a los oídos. Yo no veo noticias, pero cuando algo es fuerte e importante, llega a uno de todas maneras. No tengo preferencia por ninguna y si lo tuviera, no lo diría.

¿Qué haces en tus tiempos libres y fuera de la pantalla?

Yo trabajo todo el día y estudio. Trabajo bastante.

Susan, eres una mujer soltera y sin hijos, ¿tomaste la decisión de no tenerlos o qué sucedió?

Yo soy feliz como soy. ¿Para qué casarme? ¿para qué tener hijos? mucha responsabilidad. Soy feliz soltera, libre, sin mayores ataduras, que es importante porque, de alguna manera, uno se siente vivo, cada uno decide dónde quiere estar y qué hacer. Yo decidí hace muchos años que estaba bien sola y soltera.

En el tiempo que decidiste no tener hijos, la sociedad era mucho más tradicional, ¿recibiste críticas por ello?

Tal vez, en algún momento. Hoy por hoy ya no. Incluso, hay parejas que prefieren tener mascotas que tener hijos. También, hay mucha gente soltera, que no se casa. Creo que casarse es solo un papel, un compromiso. Después, divorciarte te sale muy caro. Todo muy complicado. Antes sí te decían cosas, pero yo siempre respondía: ‘Eso es lo que tú piensas, pero no lo que yo pienso’.

NOTA: “Soltera, casada, viuda y divorciada” se estrenó el último 5 de noviembre y estará todos los sábados del presente mes a partir de las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas en el Teatro Barranco. Las entradas están a la venta en la plataforma web de Joinnus.com

Susan León. (Facebook)

