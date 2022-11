Mirtha Vásquez sostuvo que crisis entre el Ejecutivo y Legislativo es un circo donde “actúan en un mismo sentido”

Mirtha Vásquez analiza la presentación de la cuestión de confianza y la crisis institucional. Video: Canal N

Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, conoce la crisis por dentro al haber sido parte del gobierno de Pedro Castillo. En declaraciones sobre la reciente cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo al Legislativo, señaló que actúan en complicidad, y solo buscan su conveniencia.

“No es una permanente lucha [entre Gobierno y el Congreso], sino una aparente lucha. Porque acá tenemos dos poderes que actúan en consonancia e incluso diría que en complicidad en contra de la sociedad y de este país. No tengo problemas en decirlo porque, como cualquier ciudadano, estamos hartos de ver este tipo de espectáculos y maniobras políticas con el fin de generar esta suerte de circo en el que aparentemente están tratando de eliminar ambos poderes, pero en el fondo están actuando en el mismo sentido”, precisó.

Manifestó que a ambos poderes no les interesa que el país se encuentra en una quinta ola del Covid-19 y que enfrente una situación económica donde la gente que tiene menos recursos pasa por las peores circunstancias. “No logramos comprar fertilizantes, no llegan los productos agrícolas, está llegando todo caro, el ama de casa sufre todos los días, tenemos una situación terrible institucional, en instituciones como Migraciones, no hay pasaportes”, indicó.

Para Vásquez, pese a que hay tantos problemas en el país, tenemos a un Ejecutivo y un Legislativo que lo único que buscan es la manera de cómo generar este tipo de espectáculos donde pretenden que veamos cómo se confrontan. Pero todo no pasa de simples amenazas. Comentó que estamos en las mismas circunstancias de hace un año y finalmente nada sucede. “Qué bueno sería que se eliminaran entre ambos, políticamente hablando”, aseveró en canal N.

Bajo el análisis de la expremier, en este momento la población está huérfana de autoridades. Además, estamos enfrascados en un conflicto que por desgracia las salidas dependen de la voluntad de ellos, y no quieren ceder a una salida, “porque más les importa su estatus y sus posiciones de poder antes que el país”.

Hacerse cargo de su voto

Mirtha Vásquez puntualizó que una salida posible a la crisis sería el adelanto de elecciones. Por lo que le toca a la ciudadanía “hacerse cargo de este voto errado que hemos dado, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, y empezar a mirar salidas”.

Según la perspectiva de la exfuncionaria, los partidos políticos también deben hacerse cargo de la situación. Cree que ellos están escondiendo la cabeza, están dejando que actúen sus bancadas en el Congreso, y dejan que el Ejecutivo actúe libremente. También pidió hacer un llamado a las instituciones.

Pero por sobre todo sostuvo que la población debe impulsar este cambio. “Estamos en una situación muy precaria que los que están al frente están llevando al país a una situación más compleja y la ciudadanía es víctima. Más allá de las movilizaciones, la población en Lima, la gente expresa sus preocupaciones. Pero todavía no hay reacción. Lo que hay son aparatos políticos a favor y en contra, pero a la ciudadanía no se le siente”, manifestó.

Cree que la población todavía está en un estado de reflexión, y no está todavía muy consciente de tener un Ejecutivo y un Legislativo en esta situación. “El problema de llegar al 2026 es que estamos en una seria situación de ingobernabilidad. Tenemos que encontrar maneras de presionarlos para que cumplan con su trabajo”, refirió.

