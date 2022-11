Horacio Calcaterra desmintió versión del presidente de Sporting Cristal: “Sentí que no tenían interés por mí”

Horacio Calcaterra estuvo 10 años en Sporting Cristal.

Mucho se habló sobre la sorpresiva salida de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal. El presidente ‘celeste’, Joel Raffo, reveló detalles de las reuniones que tuvo con el volante para cerrar su continuidad y aseguró que siempre hubo intención de que se quede e incluso se mejoró la propuesta económica inicial y aún así decidió irse dejándolos sorprendidos. Sin embargo, el jugador se tomó unos minutos para responder a los dirigentes y dirigirse a los hinchas del club.

Calcaterra aclaró que el tema de su alejamiento del club rimense no fue por un tema de dinero, sino que pedía que el contrato sea por dos años. Indicó que siempre tuvo la intención de quedarse y hasta pensó retirarse en el Rímac. Además, confesó que no sintió respaldo por parte del club y por ello decidió irse.

“Recién nos juntamos con Joel (Raffo) el 9 de noviembre. Esa charla no fue muy buena. No voy a contar detalles, pero no salí contento. Yo les planteé un panorama de mi parte y poner de un poco de voluntad para poder quedarme y así bajar mis pretensiones, o sea bajar el contrato que tenía para tener la tranquilidad con mi familia para quedarme. Después de esa charla mandé un mensaje al presidente y le dije que si me cerraban dos años no tenía que pensarlo, me quedaba en el club. Y me llamaron el lunes diciendo que me daban esos dos años pero el segundo tenía unas condiciones como partidos jugados y toda esas cosas. Tenía que cumplir una serie de objetivos, no era un contrato seguro. No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal”, declaró Calcaterra a Campeonísimo de PBO.

Horacio Calcaterra habló sobre su salida de Sporting Cristal. | Campeonísimo PBO

Eso sí, dejó en claro que no guarda ningún tipo de resentimiento contra el equipo de la Florida. “Nunca voy hablar mal del club por todas las cosas que viví, tengo muy buenos recuerdos. No hay rencor ni nada. Agradezco a mis compañeros que me han estado mandando mensajes. Estoy agradecido con los hicnhas que me han mostrado mucho cariño. Han sido 10 años que hemos pasado muchas cosas. Siempre he tratado de ir al frente con la verdad. Tampoco me siento el mejor o el peor, pero uno sabe lo que vale”, añadió.

No define equipo

Calcaterra está de vacaciones con su familia y se tomará su tiempo para definir a qué equipo llegará la próxima temporada. No quiso confirmar su regreso a Universitario de Deportes pues los rumores indican que esa posibilidad está a poco de concretarse y habría un acuerdo de palabra. Confesó que está estudiando muchas propuestas pues su deseo es seguir en Lima.

“Todavía no sé mi futuro, tengo algunas propuestas y antes que el club (Sporting Cristal) me ofrezca tenía algunas propuestas. Ahora que no sigo en Cristal me han llamado varios equipos. No tengo nada concreto, pero sí tengo varias opciones”, declaró.

La salida de Horacio Calcaterra no fue del agrado de los hinchas de Sporting Cristal y otros exdirectivos del club del Rímac. Uno de ellos fue Felipe Cantuarias, expresidente del club, quien criticó a Innova Sports.

A través de sus redes sociales dijo: “costo enorme esfuerzo y tiempo restaurar la identidad del club pérdida por el alejamiento de los ídolos y la falta de reconocimiento a los referentes. La salida de ‘Calca’ requiere una explicación de los directivos. ¿Cuáles son sus planes? Su silencio hace daño a la confianza”.

El hincha celeste habló de un maltrato al ahora excapital del Cristal y a sus 10 años de historia en el equipo, pero decidió voltear la página.

Cristal se renueva

Sporting Cristal oficializó a Tiago Nunes como su nuevo técnico. El DT llegará en los próximos días a Lima para hacerse cargo de los ‘celestes’. Será la primera experiencia fuera de su país, pero se mostró ilusionado. Tendrá la difícil tarea de hacer una buena Copa Libertadores y lograr el título después de dos años: la última vez que dieron la vuelta olímpica fue en 2020.

“Hola ‘celestes’ estoy feliz de sumarme a esta gran familia. Gracias por los saludos y el afecto que me han demostrado. Muy pronto estaremos arribando a La Florida ¡Fuerza Cristal!”, dijo Nunes en un video dirigida a los hinchas.

El nuevo DT del equipo celeste dedicó unas palabras para la hinchada luego que el club anunciara su llegada.

