Perú vs Bolivia: José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar no estarán en el amistoso en Arequipa

José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar quedaron fuera de la convocatoria de la selección peruana.

Juan Reynoso decidió, previo al partido amistoso con Bolivia en Arequipa, desconvocar a José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar y ninguno viajará a la ‘Ciudad blanca’. El anuncio se hizo oficial a través de un comunicado luego del triunfo peruano 1-0 ante Paraguay en el estadio Monumental de Ate.

Se conoció que fueron liberados por una decisión técnica, ya que el ‘Cabezón’ quiere dar chance a otros jugadores que convocó para este microciclo. El tema de la ‘Roca’ es más para darle descanso pues jugó los 90 minutos con los ‘guaraníes’ y en su lugar podrían jugar Alexis Arias, Jesús Castillo o Jairo Concha. El arquero de Universitario de Deportes quedó fuera por exceso de porteros, mientras que Alexander Succar salió de la convocatoria, porque fue expulsado contra los paraguayos.

Comunicado de la selección peruana para anunciar los desafectados contra Bolivia.

Cierre de año

El encuentro contra Bolivia será el último de la selección peruana del año. Y el cuarto de Juan Reynoso al mando de la ‘blanquirroja’, quien suma dos triunfos y una derrota. El equipo del ‘Cabezón’ celebró ante El Salvador (4-1) y Paraguay (1-0). Mientras que con México sufrió su primera derrota en su debut por 1-0.

Este último partido ante los guaraníes, la poca atención que recibió del público al igual que la baja asistencia al duelo en el Monumental fue criticado por varios conocidos periodistas deportivos, pero se espera que el escenario sea diferente en Arequipa, donde Reynoso goza de gran popularidad y recibe el cariño de los arequipeños.

“¿Dónde está la mejor hinchada del mundo? Parece que se acabó la ‘pose’, ¿qué pasó con todas esas personas?. Es que algunos sólo están cuando ganamos y lamentablemente somos consumidores de éxito. Ahora que perdió Perú y no va al Mundial, irán los que siempre van. Pero los que siempre se cuelgan de la fiesta después, ya no van. Parece que a algunos sólo les gusta cuando estamos arriba y así no es”, expresó Erick Osores.

El comunicador se molestó e hizo frente a los que critican a la selección peruana de la época de Reynoso. “Solo han sido sólo tres partidos. Ha goleado en un uno, otro se lo arrebataron a tan sólo unos minutos de que finalice y a mi parecer, el último contra Paraguay fue el que más logró convencer, porque ya se pudo evidenciar una idea clara de juego. Podemos discutir y estar en contra de muchas cosas, pero igual siempre deberíamos estar al tanto de ellos”, agregó.

Perú vs Bolivia: Precio de las entradas

- Norte S/ 29.00

- Norte Niño S/ 15.00

- Sur S/ 29.00

- Sur Niño S/ 15.00

- Oriente S/ 59.00

- Oriente Niño S/ 29.00

- Occidente S/ 120.00

- Occidente Niño S/ 59.00

- Butaca Sur S/ 200.00

- Butaca Norte S/ 200.00

Pese al triunfo, la ‘Bicolor’ no descansa y sigue con los entrenamientos con miras, ahora, al partido contra Bolivia. Hoy en la Videna los jugadores hicieron trabajos físicos leves con balones y un poco de gimnasio.

¡𝐂𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫ó𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨! 🏋🏻‍♂️



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 ya piensa en el duelo ante @laverde_fbf 🇧🇴. #ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/DFKCOlZdNA — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 17, 2022

