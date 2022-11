Carlos Ascues: de ser criticado por su convocatoria a ser elogiado por su buena actuación ante Paraguay

Carlos Ascues regresó a la selección peruana luego de tres años. (Selección peruana)

Cuando Juan Reynoso presentó la lista de convocados para los amistosos, muchos hinchas de la bicolor se molestaron por la inclusión de Carlos Ascues. Las críticas no tardaron en llegar. Era el jugador más cuestionado. Para muchos no merecía estar en la selección peruana y pedían a Yordi Vílchez en su lugar. El ‘Cabezón’ hizo de oídos sordos y lo mantuvo en el equipo: lo puso de titular ante Paraguay.

El ‘Patrón’ tuvo una temporada discreta con César Vallejo: jugó 31 partidos, y aún así recibió el llamado del técnico de la ‘Blanquirroja’. Los ‘poetas’ culminaron la Liga 1 2022 en el sexto lugar de la tabla de posiciones general. De esta manera, consiguió el acceso para la Copa Sudamericana, con un total de 60 unidades.

Críticas de los hinchas por la convocatoria de Carlos Ascues. (Twitter)

Uno de lo más críticos sobre la inclusión de Carlos Ascues a la selección peruana fue el periodista Horacio Zimmermann. No podía creer que sea tomado en cuenta pues ya se la había dado oportunidades y no supo aprovecharlas. Consideró que Yordi Vílchez estaba en mejor momento y merecía ser llamado.

“Hablando de Yordi Vílchez me parece increíble que esté en la selección Carlos Ascues y no Vílchez, el mejor zaguero del campeonato contra un chico que desperdició tantas oportunidades, no sé me parece más un premio”, señaló el periodista en el programa Después de Todo.

Horacio Zimmermann criticó la convocatoria de Carlos Ascues. | Movistar Deportes

De villano a héroe

Despues de tres años, Carlos Ascues volvió a defender la camiseta ‘Blanquirroja’: arrancó ante Paraguay. Fue la pareja central de Alexander Callens y jugó los 90 minutos. Tuvo una actuación destacada. Impuso toda su experiencia para defender el arco nacional. A los 15′, Marcos López perdió la pelota y fue aprovechada por el paraguayo Lorenzo Melgarejo, quien se fue con todo al área peruana. El ‘Patrón’ cogió la marca y tuvo que derribarlo para cortar su ataque. Salvó el arco de Pedro Gallese en un jugada peligrosa. Se ganó la amarilla pero esa acción fue aplaudida por muchos.

El portal internacional SofaScore calificó al defensa como el mejor del partido, le puso 7.7 como calificación. La puntuación más alta de ambas selecciones.

Los números de Ascues, según la página de estadísticas:

- Despejes: 8

- Disparos bloqueados: 3

- Intercepciones: 3

- Faltas: 2

- Pases acertados: 39/45 (85 %)

- Pases clave: 1

- Balones largo: 9/12

El portal SofaScore calificó a Carlos Ascues como el mejor jugador ante Paraguay.

Se llevó las palmas

La buena actuación del ‘Patrón’ hizo que las críticas se conviertan en elogios. Recibió buenos comentarios después del encuentro con los ‘guaraníes’, tanto de hinchas como periodistas deportivos. Carlos Ascues fue tendencia en las redes sociales. Todos tenían algo que decir del defensa después de sus primeros 90 minutos con Juan Reynoso.

“Partido más que aceptable”, “sólido en defensa y salida limpia”, “estuvo 8 puntos”, “muy acertado en el área y fuera de ella”, “no desentonó”, “responidó con un buen partido”; fueron algunos de los calificativos que los seguidores de la ‘Blanquirroja’ le dedicaron al jugador de César Vallejo.

Elogios a Carlos Ascues por su buena actuación ante Paraguay. (Twitter)

Viejo conocido

Enfrentar a Paraguay le trae buenos recuerdos a Ascues pues las cuatro veces (contando la de este miércoles) que lo enfrentó, todas logró celebrar victorias. Incluso, le marcó doblete cuando la ‘bicolor’ le ganó 2-1 a los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional en 2014. También fue amistoso. Pablo Bengoechea era el técnico.

Gol de Carlos Ascues en partido amistoso internacional 2014 | YouTube





SEGUIR LEYENDO