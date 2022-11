Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: juegan amistoso en el estadio Monumental

Así llega Perú:

El estratega de la selección peruana no contará con varios jugadores del habitual equipo titular debido a que no es fecha FIFA, el caso de André Carrillo, Gianluca Lapadula y Renato Tapia. En tanto, decidió probar un once alternativo con las novedades de Carlos Ascues, Bryan Reyna, al que le ratifica la confianza, y José Rivera. El atacante será Alex Valera.