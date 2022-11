Pablo Lavandeira se ilusiona con la selección peruana: “Representar a tu país adoptivo es una responsabilidad inmensa”

Pablo Lavandeira reveló uno de los secretos del bicampeonato de Alianza Lima. | GolPerú

El 2022 fue un año difícil para Alianza Lima. No tuvo buen arranque de campeonato, la goleada 8-1 de River Plate por la Copa Libertadores, sin chances en el Torneo Apertura, la derrota 2-0 del clásico en Matute y la salida de Carlos Bustos fue una mala racha que perseguía a los ‘blanquiazules’, pero la llegada de Guillermo Salas no fue lo único que hizo revertir todo y se den los resultados positivos que el equipo necesitaba. Pablo Lavandeira, reveló cuál fue el secreto que le permitió al equipo del ‘Chicho’ levantar la copa de la Liga 1.

“Cuando llegó el momento complicado, afloró lo más importante del grupo que era la humildad. Nos dimos cuenta que la única forma de revertir esta situación era dejando los egos de lado y poniendo los objetivos grupales por encima de los personales. Quizás eso nos jugó una mala pasada. Trabajamos para conseguir los resultados sabiendo que no teníamos margen de error. Tuvimos un plus que fue el acompañamiento de la gente, con su apoyo y aliento, logramos conseguir triunfos que a inicios de año no habríamos conseguido”, declaró el volante a GOLPERU.

Además, confesó que no fue fácil superar la mala campaña del torneo internacional y esto terminó debilitando al equipo, pero lograron dejarlo atrás para empezar de nuevo y aplaudió todo el trabajo que hizo el ‘Chicho’ con el grupo.

“Pasamos momentos duros durante el año que seguramente lo pasan todos los clubes, pero al ser Alianza Lima, al haber tenido una Copa Libertadores no a la altura que se esperaba, sabíamos que teníamos que quemar todos los cartuchos. Cada vez que hay un recambio; la llegada de un entrenador o la salida de otro, siempre se renuevan ilusiones. En ese momento, los jugadores que no venían sintiéndose tan importantes, pasaron a serlo. Él nos trasmitió lo que es ser un ganador”, añadió Lavandeira.

Hernán Barcos escribió sentido mensaje tras conseguir el bicampeonato con Alianza Lima.

Sueña con la bicolor

Uno de los objetivos de Juan Reynoso es ampliar el universo de jugadores, y eso ilusiona a Pablo Lavandeira. Su nacionalización le hace tener chances en la selección peruana, pero lo toma con calma pues sabe que hay jugadores buenos en su puesto. Esperará su momento. El ‘Cabezón’ tiene una opción más con el volante que es considerado el mejor refuerzo de la Liga 1.

“Al pasar ser elegible, me genera mucha ilusión, pero soy consciente que Perú tiene buenos jugadores. Tiene una generación de esta selección que viene de darle a Perú cosas importantísimas. Se escapó el último Mundial, pero no olvido que se regresó después de 36 años. Si llega, estaré agradecido, esperando estar a la altura. Seguiré trabajando y mejorando. Representar a tu país natal, es una responsabilidad inmensa, pero representar a tu país adoptivo, creo que es aún mayor.”, reveló.

Pablo Lavandeira: "Me genera mucha ilusión llegar a la selección peruana" | GolPerú

Gran año

Las estadísticas de Pablo Lavandeira esta temporada son increíbles. Fue la mejor temporada que hizo durante su carrera. Es el tercer jugador más incidente de la Liga 1 con 24 entre goles y asistencias. Jugó 38 partidos, los cuales 33 fue titular y celebró 11 anotaciones en el torneo local. El mejor registro goleador del volante.

LIGA 1 2022: jugadores con más incidencia (Goles y asistencias).

25: Luis Benites | S. Huancayo (19+6)

24: Hernán Barcos | Alianza Lima (18+6)

23: Pablo Lavandeira | Alianza Lima (11+12)

22: Kevin Sandoval | Cienciano (11+11)

21: Rodrigo Salinas | At. Grau (13+8)

21: Irven Ávila | Sporting Cristal (10+11)

Números de Pablo Lavandeira.





SEGUIR LEYENDO