Magaly Medina enfureció con la producción de su programa y lanzó dura advertencia en vivo

No aguanta pulgas. Magaly Medina perdió la paciencia con su equipo de producción durante la transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’, de este martes 16 de noviembre. Su malestar se debió a una serie de fallas técnicas cometidas por sus trabajadores, quienes no lograron emitir a tiempo las fuertes declaraciones de Arantxa Mori sobre Giuliana Rengifo.

“Esa no era la declaración, era la última que ella da. Parece que se les ha confundido”, comentó Medina en un inicio. Pronto, la producción del programa intentó enmendar su error al emitir un nuevo clip, pero nuevamente falló en vivo, provocando el enojo de la conductora de ATV. “Están adivinando, no tienen las cosas bien puestas”, agregó.

A pesar de que al fin se lograron emitir las declaraciones correctas, la periodista no pasó desapercibido las equivocaciones de su personal. “Para llegar a este video han tenido que jugar a ‘yan-ken-po’ en el switcher. Algo tan simple y tan sencillo. Mil disculpas. Estas son faltas de respeto al público, falta de profesionalismo de la gente que tengo ahí”, sostuvo.

“Tengo escasez de personal en isla de edición, pero la falta de profesionalismo de algunas personas hacen que yo tenga que estar pasando estas vergüenzas. Esta es mi marca registrada, mi símbolo, pero jamás la falta de profesionalismo y buen trabajo. Hago bien mi parte y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo. Aquellos que no trabajan a mi ritmo y no se sienten responsables, creo que las puertas están abiertas. Gracias, he hecho mi memo al aire. Mil disculpas”, expresó Magaly Medina.

Magaly Medina se molestó con la producción de 'Magaly TV, La Firme'. (ATV)

Recordemos que esta no es la primera vez que la ‘Urraca’ explota contra la producción de ‘Magaly TV, La Firme’. En mayo de este año, Medina se encontraba entrevistando al salsero Jean Pierre Puppi, por lo que pidió las imágenes de unas declaraciones suyas en donde se contradecía. Su equipo no tuvo el material a tiempo.

“¡Las de ahora! Están más perdidos ahora, no sé que les pasa hoy día. Han estado toda la semana de ociosos con el tema de Melissa Paredes, que ya se relajaron, ya se fueron de vacaciones”, expresó furiosa. Sin embargo, estas duras palabras sirvieron para que la producción rápidamente hiciera lo que pidió.

Enfrentamiento con extrabajador

En junio, Magaly Medina volvió a quejarse de uno de sus trabajadores del programa. Sergio Delgado, quien se desempeñaba como DJ oficial del espacio de ATV, desató la furia de su jefa al no poner música de fondo mientras ella hablaba. “¿Puedes ponerme algo de música de fondo, por favor? Te lo puedo suplicar, 1 sol de música, 0.50 céntimos. ¿De dónde lo sacaron para dejarlo ir?”, dijo la presentadora.

Al día siguiente, Delgado anunció su salida del programa. “Hoy le pongo fin a mi temporada trabajando para el programa Magaly TV, gracias. La tranquilidad mental es lo primero”, señaló en sus redes sociales. Rápidamente, los usuarios aseguraron que su salida se debió a la actitud que tuvo Magaly con él en el último programa.

“Yo no cometí ningún error, fue una descoordinación de producción faltando 1 de minutos para el aire. Yo solamente acato las indicaciones y por eso el que paga los platos rotos es el DJ”, explicó después de emitido su comunicado. Estas palabras no le gustaron nada a la ‘Urraca’, quien pronto contrató a un nuevo DJ en medio de sutiles indirectas hacia su extrabajador.

DJ se defiende de Magaly Medina y hace aclaración. (Foto: Composición)

