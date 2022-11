José Chávarri se deshizo de elogios a Christian Cueva: “Tiene el ADN del futbolista peruano, deberían clonarlo”

El comentarista se refirió a la influencia y las cualidades del volante por su exhibición ante los paraguayos. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana se impuso en condición de local ante su similar de Paraguay en un amistoso disputado en el estadio Monumental de Ate. El solitario gol de Alex Valera sirvió para que la ‘bicolor’ se vaya con una victoria que no parecía darse en primera instancia. Sin embargo, tras el ingreso de Christian Cueva, el ritmo del partido cambió por completo. En ese sentido, José Chávarri halagó las cualidades del volante nacional, reconociendo que en su juego posee la picardía del jugador peruano.

“Me gustó mucho lo de Araujo, más allá de que lo conocemos de hace mucho tiempo. Lo de Cueva es reiterativo. Lo hemos dicho tantas veces. Deberían clonar a Cueva, tiene el ADN del futbolista peruano, ese que nos gusta a todos, ese que le gusta jugar. Tiene ese regate corto, el clásico, el histórico, en espacios reducidos. Y luego es capaz de meterte un pase que desafía la ley de la física. Es una cosa maravillosa”, comentó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

De la misma manera, Pedro García intervino y reconoció que, si bien el talento de ‘Aladino’ es innato, el hecho de que se haya mantenido en estos últimos años se debe a la constancia y a su esfuerzo, caso contrario con otros valores que mostraron destellos y no volvieron a lucir.

“Tiene mérito de haber llegado. Esa característica, no es que no ha nacido otro Cueva. Hay otros Cuevas y ha habido otros Cuevas. En este último tiempo hemos visto Cuevas nacientes en el fútbol peruano. El mérito de Cueva ha sido el sostenerse, haber llegado a un determinado nivel. Podríamos nombrar cinco jugadores de esa característica que aparecieron y luego ya no están. Mostraron lo bueno que eran, pero no se sostuvieron ni 15 minutos”, sostuvo.

Christian Cueva tuvo una gran exhibición en el Perú vs Paraguay. (FPF)

Michael Succar también se pronunció por este tema y resaltó la fortaleza del mediocampista, quien ante los paraguayos supo manejarse aún con su baja estatura (1.69 metros) “Es fuerte, no lo mueven así nomás. Sabe usar muy bien el cuerpo”, dijo.

Para finalizar, Chávarri elogió el ingenio y la peligrosidad de Cueva en el último tercio del campo. “Él es el mayor responsable de que Perú haya desarrollado esta característica en el último tiempo, de poder ser letal y atacar con pocos jugadores. Con dos o tres, siendo Cueva uno de ellos. Con un pase en callejón o lo que fuera es determinante”, agregó.

Perú ante Paraguay con y sin Cueva

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, alineó ante Paraguay un once mixto, combinando experiencia y juventud. Y es que el hecho de no ser fecha FIFA impidió que pueda contar con jugadores regularmente titulares como Carlos Zambrano, Renato Tapia, Gianluca Lapadula, entre otros. En esa línea, el elenco nacional se vio superado en la intensidad de los ‘guaraníes’, que en todo el primer tiempo no dejaron jugar a los locales y gozaron de ocasiones para abrir el marcador, aunque en varias ocasiones encontraron a un impresionante Pedro Gallese bajo los tres palos.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Christian Cueva en lugar del debutante José Rivera, la tónica del encuentro cambió considerablemente. El volante del Al-Fateh inició la jugada previa al tiro de esquina que terminó en el gol peruano. Se llevó a un rival en el centro del campo, quiso habilitar a Valera, pero tras un mal rechace de la zaga paraguaya, Bryan Reyna sacó un remate que el portero contrario terminó sacando.

En eso, Christofer Gonzales se adueñó de la pelota parada desde la esquina y envió un centro para que Alex se anticipe y cabecee solo para el que acabó siendo el 1-0 definitivo.

Después de ello, el mediocampista se hizo con los hilos del combinado patrio y regaló lujos en varios sectores de la cancha, demostrando que su mejor nivel está por volver y que su presencia será crucial para los partidos de Eliminatorias.

Tremenda acción de 'Aladino' en duelo amistoso de la selección peruana. Alucinante. (Video: Latina).

