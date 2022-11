Carlos Anderson responde a César Combina sobre supuesta conformación de nueva bancada

Carlos Anderson cuestionó la integridad de César Combina quien es conocido por transitar entre diversos partidos políticos.

Una publicación en Twitter del fujimorista César Combina fue desmentida por el congresista Carlos Anderson, quien había sido mencionado por la supuesta conformación de una nueva bancada en el Congreso. El excandidato a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular señaló que el parlamentario no agrupado se uniría a figuras como Héctor Valer, Edward Málaga, Roberto Chiabra y Juan Burgos.

Combina compartió la imagen de una supuesta conversación entre el congresista Guillermo Bermejo y otro de apellido Zeballos, aunque no especificó si se trataba de Carlos Zeballos de Acción Popular o Jorge Zeballos de Renovación Popular. Aunque se trata de una imagen borrosa, se llega a ver un listado de nombres que el fujimorista entendió como los apellidos de aquellos que integrarían una nueva bancada.

Conversación de los congresistas Zeballos y Bermejo muestra que se vendria una nueva bancada entre: Valer, Anderson, Malaga, Burgos y Chiabra. Se siguen acomodando pic.twitter.com/mvmCjLnIn7 — César Combina (@cesarcombina) November 17, 2022

“Falso de toda falsedad”, fue la respuesta de Carlos Anderson tras ser mencionado como uno de los miembros de la bancada en cuestión. El exintegrante de Podemos Perú y hoy no agrupado señaló que no se uniría a “antiperuanos, figuretis o cómplices de este gobierno corrupto e inepto”. Si bien no especificó a quién se refirió con los adjetivos mencionados, se recuerda que Héctor Valer ha sido premier del gobierno de Pedro Castillo.

Falso de toda falsedad. Jamás me uniría a una bancada que contenga anti peruanos,figuretis o cómplices de este gobierno corrupto e inepto. Pero, estoy seguro que si el Sr Combina estuviera en mi lugar, y viera algún beneficio político o económico, no dudaría un momento en hacerlo — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) November 17, 2022

Luego de desmentir lo dicho por César Combina, Anderson cuestionó la integridad del fujimorista señalando que si él estuviese en su lugar “y viera algún beneficio político o económico, no dudaría un momento en hacerlo”. Es preciso recordar que el hoy fujimorista es conocido por haber transitado en diversas casas políticas como el Alianza para el Progreso, Partido Popular Cristiano y uno que llevaba su apellido llamado Combina Junín.

Por su parte, Anderson ha señalado en repetidas ocasiones que es crucial la salida de Pedro Castillo del poder para aliviar la crisis política que vive el Perú. Sin embargo, es uno de los parlamentarios que no ha firmado la moción de vacancia que en más de un mes apenas ha recolectado 66 rúbricas. Este ha señalado que será la firma 87, la misma que confirmará los votos necesarios para vacar al jefe de Estado.

¿Quién es César Combina?

El político de 35 años ha sido congresista de la República entre marzo del 2020 a julio del 2021 y llegó a dicho poder del Estado de la mano de Alianza para el Progreso de César Acuña. Sin embargo, su vida política inicio en el 2006 cuando postuló sin éxito al cargo de regidor del distrito de Punta Negra. Pronto pasaría a las filas del Partido Popular Cristiano (PPC) en el que estuvo entre el 2007 al 2014.

César Combina participó en las ERM 2022 de la mano de Fuerza Popular.

En las elecciones regionales y municipales del 2010 postuló al cargo de regidor de la Municipalidad de Lima con Unidad Nacional, pero nuevamente no resultó electo. Las derrotas en las urnas lo perseguirían en sus intentos por ser el gobernador de la región Junín en el 2014 y el 2018. En esta última resultó vencedor el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En el 2020, 26.378 votos lo pondrían en una curul del Congreso. Durante su paso por el Legislativo, se le recuerda por haber votado a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Volvería a participar de una elección en el 2022 cuando postuló a la alcaldía de San Isidro, aunque en un inicio se anunciara su candidatura a la Municipalidad de Lima de la mano de Fuerza Popular y con la venia de su lideresa, Keiko Fujimori. En esta contienda también resultó perdedor.

SEGUIR LEYENDO