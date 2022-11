Fiscalía archiva definitivamente investigación contra Pedro Castillo y Lilia Paredes por presunto plagio de tesis

Luego de seis meses de pesquisas, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, de la región Cajamarca, decidió que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria al presidente de la república, Pedro Castillo, y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, por supuestamente haber plagiado su tesis para obtener el grado académico de magíster en la Universidad César Vallejo.

A la pareja presidencial se les indagaba de forma preliminar por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

“Acumular la presente carpeta fiscal 313-2022 a la carpeta fiscal n.° 126-2022. En consecuencia, archívese los actuados en el modo y forma de ley”, se lee en la resolución del fiscal provincial Juan Ramón Tantalean Olano, que difundió RPP Noticias.

En su momento, el caso ameritó el pronunciamiento de César Acuña, fundador de dicha casa de estudios.

El mandatario peruano en varias ocasiones rechazó las imputaciones “malintencionadas” sobre un supuesto plagio.

“Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que, posteriormente, me otorgaron el grado correspondiente”, manifestó el presidente en mayo de este año.

Castillo también cuestionó la denuncia en su contra y aseguró que era parte de “un plan para desestabilizar” su gobierno.

“No he copiado, ni adjudicado autoría de terceros, tal y como de forma irresponsable pretenden hacen creer a la población. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática”, afirmó el jefe de Estado.

“Aporte de originalidad”

En mayo pasado, una comisión de la Universidad César Vallejo concluyó que la tesis de maestría de Castillo, elaborada con apoyo de la primera dama, “mantiene un aporte de originalidad”, debido a que el programa Turnitin encontró pocas similitudes en el marco metodológico, resultados y conclusiones.

La Sunedu también se pronunció aquella vez por la denuncia del supuesto plagio.

En una mesa, encabezada por el líder de Alianza Para el Progreso y fundador de la UCV, César Acuña, uno de los representantes de esa institución, especificó que, de manera global, la tesis presenta un 43 % de similitudes. Sin embargo, el marco metodológico tiene 17 %, resultados 0 % y conclusiones 0 %. Por esa razón, consideraban que el trabajo académico sí representaba un aporte original.

Supuesto pacto

La investigación se inició contra el mandatario y su esposa, luego que el dominical Panorama emitiera un informe, basado en declaraciones de Karelim López a la Fiscalía, en la que revelaba que existía un supuesto “pacto” entre Acuña, la casa de estudios y el mandatario, para beneficiarse académicamente.

En su momento, César Acuña calificó el testimonio de López como “completamente falso” y aseguró que existe una “mala intención” en contra de la UCV.

“César Acuña no tiene ningún negociado con el presidente. Yo no he intervenido en absoluto sobre el grado que ha obtenido. Yo recién últimamente me he enterado de que el presidente había estudiado en Tacabamba”, dijo el ahora electo gobernador de La Libertad.

