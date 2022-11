Rosa Bartra asegura que no le “alegra que Kenji Fujimori haya sido sentenciado con pena de cárcel”

Rosa Bartra y Kenji Fujimori (Exitosa / Andina)

La excongresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, se refirió a la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión que recibió Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias agravado en el marco del caso ‘mamanivideos’ y aseguró que la decisión del Poder Judicial no le alegra, pese a que, en su momento, ella votó a favor de la suspensión de Kenji como congresista para que este sea investigado por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

“Una pena de cárcel es siempre un mal y un mal no se le desea a nadie. No me alegra que Kenji Fujimori haya sido sentenciado a 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad”, dijo Bartra en declaraciones a radio Exitosa.

Además, se mostró de acuerdo en que la Sala suspenda la sentencia de prisión efectiva hasta que esta sea confirmada por una segunda instancia.

Kenji Fujimori podría pasar cuatro años en prisión. (Andina)

No es una forma de hacer política

Por otro lado, consideró que recibir obras por votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, como habría pretendido hacer Kenji Fujimori, no es una forma de hacer política.

“Recibir algo del Ejecutivo a cambio de tu conciencia, de que determine tu voto de la vacancia, me parece que de ninguna manera puede ajustarse a ninguna forma de hacer política”, manifestó.

“El fin no justifica los medios. Yo entiendo a Kenji Fujimori como hijo. Lo entendí también cuando éramos parte de la misma bancada. (...) Quienes sostienen ahora que Keiko Fujimori ha mandado a la cárcel a su hermano, vacó a PPK o quiso mantener el poder en cualquier momento están equivocados en la causa y la consecuencia. PPK no fue vacado por Fuerza Popular. PPK renunció agobiado por la carga probatoria de sus nexos ilegales”, aseguró.

Cadena a cuatro años

El último martes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció a cuatro años y seis meses de prisión efectiva a los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias agravado en el marco del caso Mamani Videos.

Además, el tribunal judicial sentenció a cuatro años de prisión suspendida al exasesor Alexei Toledo. Se determinó la pena por ser reos primarios y por ocupar un cargo funcional.

El tribunal supremo también impuso como condena la inhabilitación para ejercer cargo público por 18 meses y la reparación civil será de S/ 500 mil que deberá ser pagada de manera solidaria entre los sentenciados.

Sin embargo, la Corte Suprema suspendió la ejecución de la pena hasta que se resuelva su apelación en segunda instancia, con el objetivo de que la sentencia quede firme y consentida. Hasta entonces se dictan las reglas de conducta.

