Poder Judicial decidirá hoy sentencia contra Kenji Fujimori por tráfico de influencias

De ser hallado culpable, Kenji Fujimori podría ser condenado a 12 años de prisión efectiva. (Poder Judicial)

Este martes 15 de noviembre es un día crucial para Kenji Fujimori, ya que el Poder Judicial decidirá la sentencia contra el exintegrante de Fuerza Popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó esta citación a las 14:00 horas en la que se dará la lectura a esta resolución. Como se recuerda, el marco del juicio se realiza por el caso Mamanivideos, que comprende tanto a Kenji Fujimori como a los ex legisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como el ex asesor Alexei Toledo.

Un dato que se ha revelado, es que el Ministerio Público está solicitando 12 años de privación de la libertad, además, del pago de una multa de 130,000 soles y la inhabilitación por 183 meses para el ejercicio de la función pública contra el hijo del expresidente Alberto Fujimori.

“El Ministerio Público ha podido demostrar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla, Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción. Esta conducta se dio en el contexto de la segunda vacancia”, indicó el Ministerio Público.

¿Qué se les imputa a los investigados?

Según la carpeta fiscal, los involucrados en estos presuntos casos, se les imputa haber ofrecido diversas obras de saneamiento al fallecido excongresista Moisés Mamani con la finalidad de que vote en contra al pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski.

Quiere decir que Mamani buscaría a alcaldes amigos de Puno para ofrecerles obras públicas y cobrar un porcentaje del financiamiento de tales obras.

Luego de sus diversas presentaciones ante la justicia, Kenji Fujimori en varias ocasiones ha descartado ser parte de esta presunta organización y ha defendido su postura, sobre todo al ser parte del partido político Fuerza Popular.

La Fiscalía pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori por el caso 'Mamanivideos'.

“Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia, así como tampoco hubo negociación del indulto, ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la Ley de Presupuesto”, sostuvo.

“Ese Congreso quiso inhabilitarme, pero no lo pudo lograr. Hoy la fiscalía retoma el objetivo de querer inhabilitarme y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno”, señaló Fujimori durante su participación final en la audiencia del pasado 2 de noviembre.

Kenji Fujimori se defiende

En su última audiencia, Kenji Fujimori aprovechó su espacio para defenderse y asegurar que nunca sostuvo alguna reunión para favorecer a alguien a cambio de obras públicas, mucho menos beneficiarse del dinero del Estado.

Kenji Fujimori y Moisés Mamani fueron elegidos congresistas por Fuerza Popular en el 2016.

“Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministros de Estado, ninguno me incrimina […] Las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal, son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso”, precisó para agregar que nunca ofreció obras a cambio de votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

“Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia, así como tampoco hubo negociación del indulto, ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la Ley de Presupuesto”, señaló el ex legislador sobre el caso ‘Mamanivideos’, el mismo que lo mostraba a Fujimori junto a otros parlamentarios negociar la posibilidad de votar en contra de la vacancia del entonces presidente.

SEGUIR LEYENDO