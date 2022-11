Partidos de hoy, miércoles 16 de noviembre: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 16 de noviembre, para seguir desde Perú: canales de TV y horarios.

Hoy miércoles 16 de noviembre se realizarán diferentes partidos de fútbol a nivel mundial. La selección peruana afrontará su tercer encuentro en la era Juan Reynoso. Asimismo, otras escuadras nacionales tendrán amistosos previo a su participación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Por último, Gabriel Costa sostendrá un compromiso con Colo Colo.

Perú vs Paraguay se llevará a cabo hoy en el estadio Monumental de Ate, donde jugarán después de tres años. La ‘bicolor’ no podrá contar con todas sus referentes, debido a que no es fecha FIFA para los equipos que no participan en el Mundial y varios clubes decidieron no ceder a algunos jugadores, en esa línea, presentará una alineación muy atípica llena de deportistas que destacan en la Liga 1.

Chile, que tampoco será parte de la máxima competencia de fútbol, se medirá con Polonia, de la estrella de Barcelona, Robert Lewandowski. Este cotejo tendrá como escenario el Pepsi Arena, ubicado en la ciudad de Varsovia. La ‘roja’ pondrá a todas sus armas, como el es caso de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Además, las selecciones se vienen preparando para la Copa del Mundo, que iniciará este domingo en terreno qatarí. Por ejemplo, Argentina, una de las grandes favoritas, chocará con Emiratos Árabes Unidos en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed. El elenco de Lionel Scaloni llega con una racha larga de victorias, pues no pierde desde la Copa América 2019.

Argentina jugará con Arabia Saudita tras el partido con Emiratos Árabes Unidos.

México, el cual compartirá grupo con los argentinos en el Mundial, también sostendrá un partido amistoso con Suecia en Municipal Montilivi de España. Los dirigidos por Gerardo Martino han perdido dos en sus últimos cinco, incluida el triunfo sobre Perú en Estados Unidos.

Habrá dos partidos que tendrán como protagonistas a dos selecciones de Europa. Se trata de Alemania vs Omán e Italia vs Albania. ‘La squadra azzurra’, lastimosamente, no logró la clasificación a Qatar y se perderá la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Por otro lado, el peruano Gabriel Costa, junto a Colo Colo, jugará con Real Batis de LaLiga Santander, por el triangular organizado por Sodimac, en el cual también viene participando River Plate de Argentina. El choque entre chilenos y españoles se realizará en el estadio de Concepción.

Este puede ser el último partido de ‘Gabi’ con la camiseta del ‘cacique’. ¿Por qué? El extremo finaliza contrato y en primera instancia rechazó la oferta de renovación del cuadro sureño. A su vez, tiene muchas ofertas de grandes equipos del fútbol peruano. Todo se definirá en los siguientes días.

Gabriel Costa convocado para Colo Colo vs Real Betis.

Partidos amistosos de selecciones

- Emiratos Árabes Unidos vs Argentina (10:30 horas / DirecTV Sports, DirecTV GO)

- Omán vs Alemania (12:00 horas / DirecTV Sports, DirecTV GO)

- Polonia vs Chile (12:00 horas / DirecTV Sports, DirecTV GO)

- México vs Suecia (14:30 horas / DirecTV Sports, DirecTV GO)

- Albania vs Italia ( 14:45 horas / DirecTV Sports, DirecTV GO)

- Perú vs Paraguay (20:00 horas / Latina, Movistar TV, Movistar Play)

Partidos internacionales

- Colo Colo vs Real Betis (18:00 horas / Star+)

SEGUIR LEYENDO