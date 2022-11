Alessandro de Souza Ferreira participará en torneo que reúne a los mejores tiradores del mundo

Alessandro De Souza fue invitado a competir en la President's Cup 2022. (Alessandro De Souza)

Alessandro De Souza apunta a ser el mejor y lo ha logrado. El tirador nacional fue invitado a competir en el evento que reúne a los mejores doce deportistas según el ranking mundial de tiro deportivo en la modalidad de rifle, pistola y escopeta: la President’s Cup 2022.

El torneo internacional se llevará a cabo del 28 de noviembre al 4 de diciembre en El Cairo, Egipto y se otorgará el reconocimiento ‘Golden target’, premio al mejor atleta del año a aquellos ganadores de cada categoría. Cabe mencionar que es la segunda vez que nuestro representante nacional participará en este certamen, la primera vez fue en la edición del 2017 y este año se convierte en el único peruano en recibir por segunda vez esta invitación.

Asimismo, el deportista peruano comentó a través de sus redes sociales que a pesar de no haber sido su mejor año, ser reconocido a nivel internacional lo motiva seguir esforzándose, “ha sido un año duro con una lesión en la espalda que no me permitió sentirme cómodo al 100%, pero aún así se logró estar entre los 12 primeros del mundo. Estoy feliz de poder ir por segunda vez a este evento tan importante que agrupa a los mejores tiradores del mundo y de ser el representante de Latinoamérica en fosa”, expresó.

El año pasado, el deportista peruano Nicolás Pacheco culminó en el top cinco de la modalidad de Escopeta - Skeet, en la ISSF President Cup 2021, que se desarrolló en Lárnaca, Chipre. De igual modo, el tirador Marko Carrillo fue invitado a participar también ya que, tras competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ascendió al puesto diez en la modalidad de pistola tiro rápido - 25 metros, superando a los representantes de Polonia y Turquia.

El deportista nacional participó en el año 2017 en una 'President's Cup'.(adesouza25)

Deportista destacado

Durante el año, Alessandro De Souza ha logrado tener una gran temporada que lo ha llevado a posicionarse entre los mejores del mundo. En los Juegos Suramericanos Asunción 2022, obtuvo la medalla de plata en la modalidad de fosa olímpica (trap). Consiguió entrar a la final de las dos competencias ISSF (Federación Internacional de Tiro Deportivo) en las que ha competido. Tanto en el Mundial de Croacia, como en la Copa del Mundo de Lima en la que quedó en séptimo lugar.

Finalmente, durante la última competencia en la que participó, en el Campeonato de Tiro de Las Américas Lima 2022, logró una medalla de bronce junto a Asier Cilloniz y Francisco Boza en trap equipos masculino, lo que lo llevó a conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la modalidad de Trap Individual. Este evento fue muy importante ya que otorgó doce cupos para los Juegos Olímpicos Paris 2024. Estados Unidos se llevó diez de esas plazas, seguido de Cuba y Brasil que se llevaron una cada uno. El nivel ha sido muy elevado y lamentablemente, Perú no logró alcanzar ningún cupo, a diferencia del CAT Guadalajara 2018, donde De Souza se coronó campeón y el resultado lo clasificó directamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El gran año que ha tenido lo beneficiaría y con el inicio del ciclo olímpico a puertas, el tirador nacional con gran destreza no deja de apuntar hacia el éxito.

