Pedro Gallese pidió no perder la fe en la selección peruana: “Nos estamos preparando para las próximas Eliminatorias”

La eliminación de Perú en el repechaje todavía está en los pensamientos de Pedro Gallese. El arquero de la selección peruana quiere cobrarse la revancha y espera ver a la ‘blanquirroja’ en la próxima Copa del Mundo. Pidió el apoyo incondicional de los hinchas para la nueva etapa con Juan Reynoso. Además, contó cómo han sido los entrenamientos al mando del ‘Cabezón’.

“Hemos ido entendiendo lo que el profesor Juan Reynoso quiere en el campo y estos amistosos nos van a servir. Hay muchos compañeros que quieren mostrarse en esta selección y van a dar todo por el equipo. No hay que perder la fe en este equipo que siempre lo va a dar todo y que ya se está preparando para las próximas Eliminatorias”, añadió el guardameta.

Por otro lado, Pedro Gallese insistió con el tema del Mundial e indicó que su cabeza está puesta en los amistosos ante Paraguay y Bolivia, que se llevarán a cabo en nuestro país. El primero se jugará este miércoles 16, mientras que el segundo el sábado 19 de noviembre.

“Personalmente no voy a ver el Mundial. Queremos cerrar bien el año en casa y con nuestra gente. Hay muchos compañeros nuevos que están motivados y van a dar todo en estos amistosos que se vienen”, cerró el capitán de la selección peruana.

🎙 Pedro Gallese: "Nos encontramos con nuestra gente y queremos cerrar el año de la mejor manera".#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/9ZbOQusvYA — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 15, 2022

El último de la fila

La lista de convocados aún no se cierra. A un día del amistoso contra Paraguay, Juan Reynoso hizo un llamado de último momento. Se trata de Jostin Alarcón. El extremo de Sport Boys se convierte en el seleccionado más joven del grupo con 20 años. Puede jugar como delantero y extremo izquierdo. Con la ‘misilera’ acumuló 33 partidos esta temporada, marcó cinco goles y dio seis asistencias. Un gran año sin dudas. Además, fue considerado para la selección Sub-23, donde jugó un amistoso contra Chile.

“La selección peruana cumple con informar la convocatoria del futbolista de Sport Boys, Jostin Alarcón, con miras a los amistosos internacionales ante Paraguay y Bolivia”, citó el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Comunicado de la FPF con llamado de Jostin Alarcón para duelos ante Paraguay y Bolivia.

La nueva generación

Uno de los retos que tiene Juan Reynoso es ampliar el universo de jugadores pensando en el futuro de la selección peruana. Por eso, el técnico convocó a 28 jugadores, la mayoría del torneo local. La idea es probar a varios y tener más opciones para elegir. Oportunidad perfecta para que los nuevos pueden lucirse y tener chances en la ‘bicolor’ para las próximas Eliminatorias. Eso sí, manteniendo la experiencia de Pedro Gallese, Pedro Aquino, Christian Cueva, entre otros. Cabe resaltar que los peruanos que juegan en el exterior no están obligados a defender la ‘blanquirroja’ por no ser fecha FIFA para los países que no están en el Mundial Qatar 2022.

Lista de convocados para los amistosos

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), José Carvallo (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Alejandro Duarte (Sporting Cristal).

Defensas: Alexander Callens (New York City FC), Luis Abram (Cruz Azul), Miguel Araujo (FC Emmen), Carlos Ascues (César Vallejo), Marcos López (Feyenoord), Roberto Villamarín (Carlos A. Mannucci) y Paolo Reyna (Melgar).

Mediocampistas: Pedro Aquino (Club América), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Sporting Cristal), Jairo Concha (Alianza Lima), Sergio Peña (Malmo FF), Alexis Arias (Melgar), Yuriel Celi (Carlos A. Mannucci), Christofer Gonzales (Al-Adalah), Piero Quispe (Universitario), Christian Cueva (Al-Fateh), Bryan Reyna (Academia Cantolao) y Jostin Alarcón (Sport Boys).

Atacantes: Alex Valera (Al-Fateh), Alexander Succar (Universitario), Luis Iberico (Melgar), José Rivera (Carlos A. Mannucci) y Percy Liza (CS Marítimo).

