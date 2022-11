Blanca Arellano Gutiérrez: PNP llegó a la vivienda de sospechoso para revisar si existen muestras de sangre

Blanca Arellano: PNP llegó a la vivienda de sospechoso|VIDEO: Latina

Las investigaciones siguen avanzando para saber el paradero de Blanca Arellano Gutiérrez o conocer qué pasó. Ante ello, la Policía Nacional del Perú llegó hasta el cuarto que era alquilado por el principal sospechoso Juan Pablo Villafuerte para realizar las pruebas correspondientes a la espera de la orden judicial. En este lugar vivía junto a la que era su pareja, tal y como lo confirman los vecinos.

Según los medios, la Policía se encontraba a la espera desde muy temprano para las evidencias del caso. En este sentido, los miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huacho y peritos procedieron a realizar la prueba de luminol en la vivienda que era alquilada.

Asimismo, los agentes mencionaron que no podían evitar el ingreso de personas en la casa, pese a que puede perjudicar la investigación al no contar con la orden judicial. Esta medida se toma luego de que Villafuerte se acercó a la Depincri para supuestamente colaborar con la justicia.

Sin embargo, esto no fue así, puesto ante las preguntas de las autoridades guardó silencio. “Me parece que se está acogiendo al derecho de guardar silencio, no quiere hablar. Aún no se ha pedido la detención preliminar”, mencionó el coronel PNP Luis Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho.

PNP llega a la vivienda que vivía el principal sospechoso. Foto: Latina

Familiares llegarán a Perú

De acuerdo con las declaraciones de los familiares y de la Policía Nacional, los familiares de Blanca Arellano llegarían este miércoles 16 de noviembre para realizar pruebas de ADN y otras para que se compare con el cuerpo descuartizado hallado en la playa de Huacho.

Para los peritos, este cadáver sería de Blanca por la “similitud” que tiene con la joya que se fotografiaba la ciudadana mexicana. Asimismo, la Fiscalía de la Nación envió a un antropólogo forense para continuar con las tomas de pruebas y se pueda revelar la verdad.

“Después de la homologación que se ha realizado al anillo, el perito en Lima ha determinado que hay similitud (entre) el anillo que se ha encontrado en la víctima, con el de las fotografías. Eso está confirmado”, manifestó el coronel PNP Santos Villar a los medios.





Madre de Blanca Arellano llegaría este miércoles.

Entre contradicciones

Como se recuerda, las constantes contradicciones son indicios para sospechar del estudiante de medicina. Las declaraciones complican la situación de Juan Pablo, dado que en redes sociales él lo ha negado, pero luego lo afirmó a su sobrina de Blanca, Karla Arellano, quien mostró las fotografías.

Además, los vecinos del sector confirman que vieron a la turista mexicana antes de ser reportada como desaparecida y que sí vivía en la vivienda de Huacho. No obstante, Juan Pablo lo ha vuelto a negar. Aún no se ha dictado prisión preliminar contra el principal sospechoso, pero no se descarta que en las próximas horas pueda suceder. Cabe precisar que, él ya se encuentra en Lima.

Blanca Arellano desapareció desde el 7 de noviembre

SEGUIR LEYENDO