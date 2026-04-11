Sofía Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo luego de que la acusaran de coquetear con Leo Messi

La periodista argentina Sofía Martínez compartió en el stream A Punto que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tras la aparición de rumores sobre un supuesto coqueteo entre la comunicadora y el futbolista luego de la entrevista que le hizo al astro en el Mundial de Qatar.

Después de la viralización de las palabras que le dedicó Martínez a Messi, circularon comentarios en redes sociales sobre una supuesta cercanía entre ambos. Martínez relató en A Punto que, en medio de esas especulaciones, Roccuzzo le escribió para tranquilizarla y restarle importancia a los rumores, un gesto que la periodista agradeció y valoró públicamente.

El origen de los rumores y el apoyo de Antonela Roccuzzo

Al referirse al mensaje recibido, Sofía Martínez expresó su sorpresa por el contacto de Antonela Roccuzzo: “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista en el stream A Punto.

Martínez destacó el significado del respaldo, ya que Antonela “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según la comunicadora, ese apoyo llegó cuando “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, y lo describió como “tranquilizador”.

En A Punto, la periodista admitió que vivía momentos difíciles por el ambiente en redes y la naturaleza de las acusaciones. También expresó admiración por Roccuzzo, a quien agradeció por su empatía y comprensión.

El agradecimiento de Sofia Martinez a Lionel Messi

La entrevista entre Sofía Martínez y Lionel Messi en el Mundial de Qatar

El episodio que desató los rumores fue la charla que Sofía Martínez mantuvo con Lionel Messi tras la semifinal Argentina-Croacia, el 13 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, partido que clasificó a la selección a final del Mundial del 2022, que ganó. Martínez dejó de lado el esquema tradicional y se dirigió directamente al capitán con unas palabras emotivas que se volvieron virales.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, dijo Martínez, visiblemente emocionada por la cercanía con el capitán.

La publicación de ese momento generó una reacción de empatía con ella por parte de Messi y el mensaje de Martínez recorrió medios y redes sociales.

Sofía Martínez contó que le encantaría entrevistar a Antonela Roccuzzo

La repercusión posterior en redes y medios

El video de la entrevista se transformó en uno de los más destacados del evento. Provocó comentarios de apoyo y un aumento de notoriedad para Sofía Martínez. Diego Leuco, pareja de la periodista, fue uno de los que manifestaron su orgullo ante su desempeño.

Tiempo después, en una entrevista pública, Lionel Messi recordó el encuentro con Martínez y comentó: “Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final”. Este reconocimiento emocionó a la periodista, quien confesó la intensidad con la que vivió ese momento.

El impacto de la entrevista y la reacción de figuras como Antonela Roccuzzo consolidaron la imagen de Sofía Martínez como referente en la cobertura deportiva regional.

En este contexto, Martínez afirmó en A Punto su respeto por Roccuzzo y manifestó su interés en tener un futuro intercambio profesional con la esposa de Messi: “Me encantaría el día de mañana en algún momento poder hacer una nota”.