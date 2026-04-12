Turco Husaín: “No me levantaba de la cama, era un mueble en mi casa”

Vive un presente de mucho trabajo y reconocimiento pero cuando terminó su carrera profesional como futbolista sufrió una depresión y le costó salir. Los más grandes volvimos a verlo masivamente en MasterChef Celebrity, los más jóvenes lo conocieron y ya lo quieren. Fue una gran figura del fútbol durante tres décadas. Jugó 7 años en Vélez Sarsfield, después en River Plate y de la Selección Argentina. Ganó las copas nacionales e internacionales más importantes, algunas varias veces. Jugó también en México con Los Tigres, en Newells Old Boys, en Chile y en Uruguay. Estuvo en “Fútbol para todos” y en “Tribuna caliente” y desde hace 14 años es analista deportivo en DirecTV Sports. Es una figura de la televisión y del streaming con “Anda pa’ alla” y hoy debuta en “La Peña de Morfi” por Telefe.
– ¿Te asumís ahora como una figura de los medios audiovisuales?
– La verdad que no, vivo el día a día. En este último período cambió un poco el público que me seguía, es un más la familia. Cuando analizaba los partidos era muy futbolero el público y hoy es la familia, los chicos que no vieron mi carrera deportiva y que me conocen por haber cocinado.
- Por ponerte la careta y payasear, seguramente te señalan los chicos
– Sí, también era el que hacía trampa. Lo disfruté, y hoy es un mimo al corazón.
– ¿Estás desinhibido como en la intimidad?
– Un poco más controlado. Por ahí hay cosas que no van a salir y que no salen, muchas bromas internas.
– ¿Cuánto tuvo que ver Maxi López en que estuvieras en MasterChef?
– Fue al revés. Maxi estaba con dudas, iba a arreglar por una semana y Wanda usó que yo ya había arreglado para que él venga. Cuando yo arregle, él estaba recién hablando. Nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo, fue un placer, lo conozco a Maxi desde hace muchos años. Un pibe divino, divino. Vi crecer a sus hijos también.
– ¿Eran amigos?
– Sí, claro, claro. La actividad nos separó porque él se quedó viviendo en Europa y yo volví al país. Pero el reencuentro fue maravilloso.
– Te llamaron para cocinar en televisión en el concurso más popular que tiene una rutina muy exigente. ¿Al tomar esa decisión tuviste dudas?
– Todas. A mí me habían llamado para la pastelería, para “Bake off” y dije que no. Sé lo que cocino y cómo. Pastelería nunca había hecho.
– ¿Sabían los productores que vos cocinabas?
– No, el nombre surgió en algún lado y me convocaron. Y yo para sacarme de encima el problema o ser un poco más cortés, dije “con el tiempo si hacen MasterChef y me querés tener en cuenta…” Pensando que no iba a existir el programa. Y al poco tiempo me convocaron.
– A Maxi le picó que hubieras arreglado.
– Me parece que pasó por ahí, cuando nos encontramos, me dijo, sí. Y yo, cuando se rumoreaba que él venía también arreglé rápido.
– Pensé que habías dudado porque vos contaste que tuviste problemas con la comida.
– Sí, tuve problemas con la depresión, lo canalizaba con lo que me encontraba.
– ¿Comiendo?
– Si, comiendo, o con el alcohol. Es una parte muy fea de mi vida que por suerte superé, casi la anulé. No me da vergüenza contarlo porque lo viví y por si alguien escucha y ve que se puede, que se puede salir de la depresión, que lleva un tiempo, por lo menos a mí me llevó. Pero sí, con fuerza de voluntad podés.
– Hubo algo que te afectó mucho, cuando jugabas en Chile un terremoto devastador sacudió el país.
– Sí, fue cuando el fútbol me dejó a mí. Yo no dejé el fútbol. Yo estaba jugando en Chile y no sabía que Chile era una zona que sufría sismos, que había sufrido hace muchos años terremotos. Y hubo un terremoto muy grande en 2010, 27 de febrero de 2010, una fecha horrible para todo el pueblo chileno. Me ha tocado ver cosas que no le deseo a nadie porque fue muy, muy feo, muy triste todo. Eso hizo que yo dejara el contrato en Chile y me volviera al país porque la pasaba muy mal.
– ¿Te afectó emocionalmente?
– Mucho, mucho, sí. Hoy lo cuento con un poco más de tranquilidad pasados los años, pero al principio, cuando sucedió, me reí de lo que me había pasado y de que me había salvado. Son reacciones.
– ¿Podrías no haberte salvado? ¿Pasó muy cerca el terremoto?
– Exacto. Yo estaba en un piso 17 y podría haber caído. A mí me tiró de la cama el terremoto, fue muy fuerte. A medida que pasaban las horas y los días y tomaba conciencia de que me había salvado, ya lo contaba llorando. La primera reacción que había tenido, reirme, me la explicó un psicólogo.
– ¿Por el impacto?
– Sí, es normal que aparezca como primera reacción la risa. Después caés y entendés que salvaste la vida de milagro.
– En ese momento quisiste irte de Chile.
– Sí, y no pude irme. El terremoto rompió tanto el aeropuerto que solamente entraban aviones de emergencia, no salía ningún vuelo. A la semana empezaron a reestructurar un poco el aeropuerto. Cuando tomé el avión hice el check en la pista, todas las oficinas estaban rotas.
– Turco, ¿por qué está tan cerca el terremoto del final del fútbol?
– Porque volví a la Argentina y dije “me voy a entrenar, algún club me va a llamar”. Yo me quería retirar jugando. Yo tenía 36 y pensaba jugar un año más. No me importaba cómo, dónde jugara, sino la satisfacción de dejar yo la actividad. Y no sucedió. Acordándome de Chile y acordándome de que no me llamaba nadie, entré en una situación de la que me costó salir.
– ¿No habías pensado alguna vez que el fútbol profesional se iba a terminar?
– Sí, pero erróneamente en mi vida no acompañé el final de mi carrera con una actividad paralela. Me dediqué a pleno al fútbol. Y eso fue creo una gran falta en mi carrera.
– ¿Porque te despertabas y no tenías nada para hacer?
– Nada, nada, nada María Laura, era un mueble en mi casa. Yo me miraba y miraba para los costados… Me empecé a levantar tarde, todos los días me levantaba tarde y me acostaba tarde. En ese momento tenía de socios a unos compañeros del fútbol, teníamos un bar en Cañitas, me venía hasta el bar, hacía que me preocupaba un poco, pero después…
– ¿Ibas a chupar?
– Si, hacía un desastre en la barra y volvía a mi casa. No eran buenas épocas.
– ¿Y entrenar?
– Decía: mañana me levanto y me muevo un poco, pasaban los días y no me levantaba nada. No hacía nada. Era bravo. A veces, cuando pienso lo que viví y lo que pasé y hoy veo mi presente, digo: no fui yo. No entiendo cómo pasé por esa etapa.
– Entiendo que no tenías absolutamente nada para hacer y ahora tenés una cantidad de cosas infernal.
– Sí, hoy tengo un poco más de actividad y me encanta. Hay algo que hoy estoy viviendo que no me pasaba en esa época, y es que me tienen en cuenta. Entonces al tenerme en cuenta lo disfruto.
– ¿Por qué crees que la depresión se mantuvo en el tiempo? Duró más de dos años.
– Sí, la única explicación que encontré fue que el error mío de encerrarme en mí mismo y no apoyarme en quien tenía al lado. Por más que no entendieran lo que estaba viviendo o lo que estaba sufriendo, no me apoyé.
– ¿De quiénes hablás?
– De mi familia. Obviamente no me iban a entender y no iban a tener la palabra justa ni la respuesta, pero no hice otra cosa.
– ¿Buscaste un terapeuta?
– Probé, yo le contaba lo que me pasaba y él me daba un camino para el día a día, pero él no entendía lo que yo estaba sintiendo, nadie. En ese sentimiento me encerré hasta que un día se ve que me tenía que levantar distinto.
– ¿No había pareja en ese momento? ¿Estabas solo?
– “Ni” te diría. El sostén a nivel pareja no estaba, obviamente.
– ¿No sabían nada tus ex compañeros? ¿A los amigos no les contabas?
– No, me encerré de una manera… Hoy con el tiempo creo que fue un error.
– Te sorprende lo que pasó como si tu resiliencia y tu superación no fueran propias.
– Sí. Me corro un poco de la escena, me miro y digo, qué pasó que estaba así desde 2010 al 2012, 2013, como te conté recién, y que a partir de ahí llegué de a poco hasta este presente que me gusta y disfruto.
– Pensabas: nadie más me llama, no le importo más a nadie.
– Si, es lo primero que pensás. Suena crudo, pero es real: a nivel fútbol todo es muy vertiginoso y si la gente que decide considera que no estás, no estás.
– ¿Hoy te definirías como analista deportivo?
– Sí. Me gusta analizarlo, miro mucho fútbol. Sí, me considero porque entiendo de lo que hablo. Me gusta hablar de fútbol, conozco el ambiente y lo que pasa, por más que hayan cambiado las épocas. Lo que veo y lo que analizo no pasa de moda. Hace más de 100 años que tiene vida el fútbol.
– Tu historia de amor con tu mujer tiene idas y vueltas. Todos queremos en algún momento reencontrarnos con algún amor, a vos te pasó.
– Sí, algo loco, porque nos conocemos desde el 2004, y empezamos a salir cuando yo estaba hablando de la renovación de mi contrato en River cuando le invité a salir a Romina. A donde fuimos a cenar había un televisor y ella ve la noticia de que me habían vendido, yo no me había enterado. Me iba a México, y ella vino conmigo. Convivimos un tiempo y cuando vino el receso de las Navidades en 2004, nos separamos. Fue algo un poco loco, de no conocernos pasamos a convivir y por eso no nos llevábamos bien, y nos separamos.
– No anduvo ¿Cuánto duró?
– Entre idas y vueltas un año y pico. Ella después se fue, se radicó en Chile y yo seguí mi carrera.
– ¿No se escribieron más?
– Sí, hubo contactos. Muy buena onda, muy.
– ¿No quedó ningún resentimiento?
– No, fuimos con la verdad cada uno. Estaba el dolor de la separación, pero fuimos sinceros mutuamente con la verdad. Capaz que eso hizo que el tiempo curara un poco más rápido las situaciones y que hubiera comunicación de vez en cuando.
– ¿Cuánto tiempo no se vieron?
– Entre siete y ocho años. Y cada uno tuvo su relación. Había contactos, pero no nos veíamos. Creo que hubo dos o tres encuentros, pero esporádicos. Después, en 2015, DirecTV me llevó a la Copa América de Chile, ella trabajaba ahí. Había ganado un reality muy popular y no nos podíamos encontrar.
– ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién escribió?
– Ella me escribió después de mucho tiempo porque me vio en una nota en “Pura química”. Once años después de la relación.
– ¿Qué te dijo?
– Que se reía con mis anécdotas. Y la llamé directamente por videollamada. Me cortaba y dije: ¡ay, no! Se ve que no la puedo llamar.
– ¿Estaba con alguien?
– Claro, fue lo primero que pensé, pero era que se tenía que arreglar para la videollamada. Así que empezamos a hablar. Como el reality era tan popular, ella ponía las condiciones de cómo vernos y cuándo vernos. Y el programa que hacíamos nosotros también era muy popular, en Chile, en Colombia, en Ecuador. Entonces evitábamos alguna foto.
– ¿Te resultaba divertido?
– Sí, me mataba, porque había que esconderse. Por la exposición de ella tenía que tener cuidado. Sí, bien divertido. Ella propuso volver a Argentina. Yo le pedí que no resignara ningún sueño por cumplir por la relación, que nos íbamos a poner de acuerdo. Y dijo “no, voy, voy para Argentina”, se la jugó y acá estamos.
– ¿Por qué insistía tanto Wanda con que te tenés que casar?
– Porque hace 11 años que Romina me pide casamiento (risas). Y yo prometí que si ganaba MasterChef me casaba.
– ¿Te hacés el difícil?
– No, difícil no, el tiempo fue pasando.
– ¿Nunca te casaste?
– No, nunca. Y ella tampoco. Lo estamos hablando con más frecuencia. Ella quiere, sí. Y a medida que pasan los años, me voy aflojando. Así que por ahí sucede.
– ¿Cómo es ser papá grande? Porque los futbolistas tienen hijos muy jóvenes. ¿No tuviste ganas antes?
– No, no. Siempre supe que mi etapa iba a llegar por alguna señal que me iba a dar el destino con la persona que yo sintiera que tenía que ser la mamá de mis hijos.
– Tampoco sentías que valía la pena casarse con alguien. ¿Convivir?
– Sí, lo hice. Pero estaba metido en mi carrera, después dejé el fútbol. Siempre en ese aspecto fui demasiado egoísta, personalicé todo en mí. Mi mundo era solo yo. Era un poco particular en ese aspecto.
- Eras particular si lo comparamos con casi todos los futbolistas, que necesitan un apoyo, se casan jóvenes, tienen hijos siendo jóvenes.
– Cuando me tocó irme a Europa me fui solo y la pasé bárbaro. Estaba en la Selección Argentina en Napoli, y en Roma, a dos horas, estaban el Piojo López, Crespo, Verón, Simeone, Samuel, muchos argentinos. Nos veíamos casi siempre con Crespo, con el Piojo y con Verón. La pasé bárbaro. No vi que necesitara ninguna compañera (risas).
– Estabas de joda.
– Si, estaba bien, jajajaja, estaba tranquilo. La pasaba bien. Era otra edad, 25, 26 años.
– Muchos años estuviste de joda.
- Si, hasta los 40, soltero. Hasta que me reencontré con Romina y firmemente hasta acá estamos.
– No aguantan estar solos muchos deportistas fuera del país.
– No, pero había una banda. Con Crespo estábamos más o menos en la misma, estuvimos solteros en Italia mucho tiempo, hasta que él se puso de novio y después se casó con su primera mujer.
– Debe haber mil anécdotas de la noche.
– Mil. Sí, salíamos bastante en Roma.
– ¿Todo secreto?
– No había redes sociales, no existían los celulares con fotos todavía. Entonces estabas más tranquilo, jajajaja.
– Libertad total.
– Sí, no se sabe nada, salvo algún testigo. Pero creo que acomodamos a todos para que no hablen (risas).
– Los protagonistas de Masterchef se hicieron super amigos y salen juntos, es un grupo increíble.
– Fantástico, porque veníamos todos de distintos ámbitos. Me tocó conocer al Chino Leunis, a Cachete Sierra, a Emilia Attias, que cuando estaba en pareja con el Turco éramos vecinos pero hablábamos poco y ahora conocí a una persona espectacular. Evangelina Anderson que con Martín Demichelis los conocí de chiquitos, pero se fueron a Alemania y no los vi más, una persona espectacular. Andy Chango, un genio, lo adoro, es un tipo tremendamente inteligente y me río, tiene un humor ácido que me encanta y me permito que me cargue. Momi lo mismo, Sofi Martinez, Marixa, una piba fenomenal. Pablito Lescano, Julia Calvo, El Roña. Los jovencitos, que venían de un mundo que yo no conocía, La Joaqui, Ian Lucas, la Reini, pibes divinos todos. Es un grupo fantástico y seguimos intentando combinar todos para hacer alguna comida. Susana Roccasalvo, una fenómena.
– ¿Cómo hacen para lograr juntarse?
– Ponemos en el grupo “quién está para tal fecha”. El que puede está y el que no puede vendrá en la próxima, pero casi siempre somos varios.
– ¿Quién pinta para ser muy amigo en el futuro y sostener esa relación?
– Creo que la mayoría. Con Maxi somos amigos y Miguel Ángel Rodríguez, el uno. Yo había compartido un par de cumpleaños con él, pero no teníamos la relación que hoy tenemos, ha venido a mi casa a comer, he ido a la casa a comer, hemos ido a compartir cenas con las parejas. Se ha formado algo divino con todos y cada vez que nos juntamos parece un viaje de egresados.
– Tu hijo, Mateo que va al jardín de infantes. Tenés 51 años, sos de los papás más grandes que llevan a su hijo al jardín.
– Muy grande, sí. Me encanta, me vuelve loco. Me gusta levantarlo, vestirlo, llevarlo, ir a buscarlo cuando puedo, nos turnamos con Romina. Es inquieto al mango, pero me vuelve loco. Ser papá de grande me cambió mucho la dinámica pero me encanta. Veo como crece, como evoluciona. Tengo miedo al paso del tiempo porque cuando tenga diez años y lo acompañe en la primaria, voy a tener 60. Me voy a cruzar con pibes de 30 y pico, 40.
– ¿Y el tema de la responsabilidad cuando llegó la paternidad te pegó?
– No, porque fue buscado, fue deseado. Cuando lo tenés ahí se terminó, ya está, cambió todo. Ahora todo para él y por él. Me gusta, nos gusta, porque Romina también lo asume como tal.
– Estuve leyendo lo que opinaban tus compañeros futbolistas de vos, todos dicen que eras un apoyo increíble como mediocampista, en la defensa, donde estuvieras. Eras el apoyo para que el otro se luciera. En el periodismo también sos un apoyo para el conductor, sos un columnista. ¿Te animarias a conducir?
– No me lo propuse. No sé cómo caería. Obviamente tendría que practicarlo y tendría que haber alguien que vea que puedo dar eso. No me puedo lanzar si alguien no me ve como para conducir. Pero no me lo propuse, tengo bastante participación y me siento cómodo.
– “Lo que me propongan y me gusta, lo hago”.
– Sí, estoy en esa, tal cual. Porque en mi vida post-fútbol, volviendo un poco a lo que yo viví con la depresión, me había convertido en un especialista en ver las oportunidades cuando ya habían pasado.
– ¿Dejaste pasar?
– Muchísimas propuestas, las dejaba pasar todas porque estaba mal, no me veía. Ahora me subo a todo y después veo de que me bajo.