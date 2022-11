Novios aprovecharon el concierto de Bad Bunny para pedir la mano a sus parejas

Pedidas de mano en el concierto de Bad Bunny. Tiktok/ Twitter

Este domingo 13 de noviembre se celebró el primer concierto de Bad Bunny y fueron miles los que pudieron disfrutar de este encuentro con el Conejo Malo. Incluso, otros lo vieron como momento propicio para pedirle la mano a sus parejas.

Aunque no se sabe las identidades, los fans registraron varias pedidas de mano, las cuales no han tardado en viralizarse en las redes sociales. Cuando el cantante entonó ‘Ojitos Lindos’, un emocionado novio no dudó en arrodillarse ante su amada y pedirle que se case con él, teniendo de inmediato una respuesta afirmativa. El momento quedó sellado con un romántico beso en medio de lágrimas.

En otro lugar del Estadio Nacional, otra pareja protagonizó este mágico momento, en medio del concierto de Bad Bunny y con el mismo tema, Ojitos Lindos. El novio hizo lo propio arrodillándose ante su pareja, quien lo abrazó en señal de afirmación. Los testigos no dudaron en conmoverse y emocionarse ante lo que estaban viendo. Culminado este momento, ambas parejas continuaron disfrutando del show.

Cabe indicar que estas no fueron las únicas pedidas de mano. Mucho más temprano y cuando aún no caía la noche, un novio de nacionalidad extranjera no aguantó más y adelantó su sorpresa. Tras arrodillarse, le pidió matrimonio a su pareja, quien no pudo ocultar su asombro. Los presentes no dudaron en acercarse y celebrar el momento. Aunque otros indicaron en las redes sociales que hubiera esperado hacer esta propuesta en un momento más romántico, justamente cuando el Conejo Malo cantara Ojitos Lindos.

Novios sorprendieron a sus parejas en conciertos de Bad Bunny.

¿Pero qué tiene de especial este tema de Bad Bunny y por qué los novios eligieron esta canción para pedir la mano a sus amadas? Aquí la letra para que lo comprendas mejor.

Ojitos Lindos (tema interpretado con Bomba Estéreo)

Hace mucho tiempo le hago caso al corazón

Y pasan los día’, los mese’ pensando en tu olor

Ha llegado el tiempo para usar la razón

Ante’ que sea tarde y sin querer me parta en do’

Antes de que salga el sol y hunda el acelerador

Que vaya sin frenos y pierda el control

Nada más seremos do’, tú y yo acariciándono’

En medio del tiempo, sin decir adiós

Y solo mírame con esos ojito’ lindo’

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Hacе tiempo que no agarro a nadie de la mano

Hace tiempo que no envío: “buenos días, te amo”

Pero tú me tiene’ enredao, me envolví

Iba por mi camino y me perdí

Mi mirada cambió cuando tus ojos vi

Bye-bye a los culo’, ni me despedí

Yo no te busqué, no

Chocamo’ en el trayecto

Con tu alma es la que yo conecto

Tranquila, no tiene que ser perfecto, no

Aquí no existe el pecado

Y equivocarse es bonito

Los errore’ son placere’

Igual que to’ tus besito’

Y solo mírame con esos ojito’ lindo’

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Y solo mírame con esos ojito’ lindo’

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Tú y yo, tú y yo, tú y yo (tú y yo, tú y yo)

Tú y yo, tú y yo (tú y yo, tú y yo), tú y yo

Tú y yo, tú y yo

Tú y yo, tú y yo

Yo no me dejo llevar de nadie

Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa

Y del lunar cerquita de tu boca

Si yo estoy loco, tú estás loquita

Pero, baby, como tú no hay otra, no

Quiero regalarte girasole’

Ir pa la playa y buscarte caracole’

Cuando estoy contigo, yo no miro el Rolex

Vamo’ a bailar 200 cancione’

Nadie me pone como tú me pone’

Mmm, mm-mm, mmm

Mmm, mm-mm, mmm

Yo le hablo a Dio’ y tú ere’ su respuesta

Aprendí que los momento’ lindo’ nunca cuestan

Como cuando me regalas tu mirada

Y el sol, su puesta (ey, ey), y el sol, su puesta

Cuando estoy encima de ti, de ti

Mami, yo me olvido de todo, de todo

No hace falta nadie aquí

Solamente tú y yo

Antes de que salga el sol y hunda el acelerador

Que vaya sin frenos y pierda el control

Nada más seremos do’, tú y yo acariciándono’

En medio del tiempo, sin decir adiós

Y solo mírame con esos ojito’ lindo’

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Y solo mírame con esos ojito’ lindo’

Que con eso yo estoy bien

