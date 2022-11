Bad Bunny en Lima: Sujeto le pide matrimonio a su novia antes del show del puertorriqueño

(Twitter: @luzape)

El amor todo lo puede. Sin importar el lugar o las circunstancias. Si el amor es verdadero, cualquier barrera ha de superar para lograr el objetivo máximo de toda pareja que es llegar a comprometerse en el sagrado sacramento del matrimonio.

Aunque para llegar a él se tenga planeado realizar la respectiva pedida de mano en un lugar verdaderamente especial que sea de grata recordación para ambos.

Tal como escogió una pareja esta tarde que aprovechó el concierto del reggaetonero Bad Bunny para vivir el momento de sus vidas.

Entre los baños

(Twitter: @@unpaisjuju)

Como era sabido, ese hace algunos meses, estas fechas habían sido escogidas por el puertorriqueño Bad Bunny para interpretar sus mejore temas en el Estadio Nacional de Lima.

sEntonces, un joven, al parecer un extranjero residente en el Perú, también decidió el mismo día y lugar para sorprender al amor de su vida y preguntarle si quisiera unir su vida con él para toda la eternidad, según las leyes católicas.

Según se puede ver en varios videos subidos a diferentes cuentas de Twitter, eran horas de la tarde de este domingo cuando la gente seguía entrando al coloso deportivo para esperar la hora del inicio del show del cantante.

Se escucha música de fondo, la gente que ya está acomodada comienza a realizarse los primeros ‘selfies’ para la posteridad. Cuando de pronto un chico se coloca de rodillas y le hace la trascendental pregunta a la todavía prometida.

(Twitter: @luzape)

El hecho no pasó desapercibido por nadie que se encontraba cerca a la romántica escena y de inmediato decenas de curiosos enfocaron las cámaras de sus celulares para perennizar el momento y esperar la respuesta. La posibilidad de un incómodo ‘no’ también hubieses sido tendencia, valgan verdades.

Pero el destino tendría reservado un final feliz para esta inocente parejita que halló, junto a los baños ubicados en la tribuna norte, la promesa de amor que ambos sea eterna.

Sellado con un beso

Tras el esperado sí de la ahora novia, la pareja confirmó este nuevo paso en su relación con un largo y romántico beso que incluyó una emocionante cargada por parte de él hacia su frágil y bella damisela.

Obviamente, el inesperado espectáculo provocó los suspiros de los testigos que acompañaron la situación con vítores, aplausos, gritos y una que otra lagrima salida producto de la emoción. Cosas que el amor es capaz de provocar en los demás seres humanos.

Como era de esperarse, las imágenes se han vuelto virales en todas las redes sociales en las que han sido compartidas.

(Twitter: @luzape)

Justamente los usuarios tampoco se han quedado atrás para comentar, muy a su estilo, su opinión sobre esta particular pedida de mano.

Casi nadie paso por alto el detalle que toda la escena de amor se realizó cerca a los baños públicos para la gente que fue hoy a disfrutar del segundo concierto de Bad Bunny.

“Le acaban de pedir la mano a una chica en el concierto de Bad Bunny…a lado del baño pero ya qué xd”, “Auspiciado por Disal”, “Love is in the air”, “JAJAJAJJAJAJA bai solo eso, porque hay gente así?”, “Que guachafo”, “Después estuvieron celebrando perreando JAJJAJJAA”, son algunos de los simpáticos comentarios que se pueden leer.

