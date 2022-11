Ministra de Salud sobre invitación del Congreso a Pedro Castillo: “El que no la debe, no la teme”

Kelly Portalatino también es congresista de la bancada de Perú Libre.

Una nueva visita del presidente Pedro Castillo al Congreso podría estar a punto de concretarse. Al menos, existen integrantes de su gabinete ministerial a favor de que el jefe de Estado acepte la invitación hecha por la Comisión Permanente para defenderse ante la acusación constitucional por supuesta traición a la patria. Kelly Portalatino, ministra de Salud y congresista, aseguró que el pueblo respaldará al jefe de Estado.

Portalatino dejó en claro que sus declaraciones no son como ministra de Salud, sino a título personal. Cabe recordar que la funcionaria también desarrolla labores como congresista integrante de la bancada de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo llegó al poder. “Si me hablan como Kelly Portalatino, yo sí le diría al presidente (Pedro Castillo) que vaya, acuda a la Comisión Permanente porque el que no debe, nada teme. Es el pueblo que lo va a respaldar por tener un mandato democrático”, manifestó.

Durante su declaraciones aprovechó para criticar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó el informe final contra el presidente Castillo por supuesta traición a la patria a partir de declaraciones hechas a la prensa. El documento logró 11 votos a favor y 10 en contra. Portalatino hizo un llamado a sus colegas para que puedan reconsiderar la votación del controversial informe.

Pedro Castillo es acusado por presunta traición a la patria por SAC del Congreso.

“Es lamentable la formalización de ese informe de una traición a la patria, ya que todos somos conscientes que no hay traición a la patria. No hay un acto concreto que haya generado tal hecho”, resaltó la ministra de Salud. Además, instó a “ya no generar mayor ingobernabilidad, sino todo lo contrario, cerrar las brechas sociales, traer un nuevo pacto social”.

“Yo invito y exhorto a todos los hermanos parlamentarios que reflexionemos porque todo el pueblo peruano nos ve milímetro a milímetro las acciones que hacemos y hoy, en este caos político, se evidencia el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo”, añadió.

Respuesta legal

José Palomino, abogado del presidente Pedro Castillo, solicitará que la denuncia por traición a la patria no pase a la Comisión Permanente para que sea debatido y votado tras pasar la primera fase que fue la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

“Hay motivos de diversa índole por lo cuales nosotros estamos solicitando que todo lo actuado en la Comisión Permanente lo devuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, refirió en entrevista a TvPerú.

Presidente Pedro Castillo ha sido invitado al Congreso.

El letrado argumentó que, por ejemplo, el trámite por traición a la patria no debió avanzar en la SAC debido a que porque ya se había vencido el plazo correspondiente y se había vencido la legislatura ordinaria, que va entre julio y agosto.

Además, Palomino enfatizó que le pidió a Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se inhiba de la votación. Sin embargo, ella también respaldó la denuncia a pesar de que ya había adelantado opinión sobre el tema.

“Hemos adjuntado el video donde ella había adelantado juicio, ella ha debido de inhibirse sin embargo no lo ha hecho”, agregó. Finalmente, añadió que el presidente de la Comisión Permanente, José Williams, deberá resolver el pedido este lunes a primera hora que Castillo Terrones está citado para este miércoles a las 9 de la mañana.

