66% desaprueba la gestión de Pedro Castillo y 77% la del Congreso de la República

Pedro Castillo y el Congreso de la República continúan con una alta desaprobación.

Los niveles de desaprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, y los del Congreso han caído ligeramente en los últimos meses, pero continúan elevados a noviembre de 2023, de acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos.

El estudio publicado este domingo por el diario El Comercio muestra que, este mes, la desaprobación del jefe de Estado es de 66%, 10 puntos menos que abril, cuando el rechazo a la gestión del mandatario llegó a 76%, su punto más alto. En cambio, la aprobación de Pedro Castillo ha aumentado dos puntos y alcanza un 27%.

Algo similar ocurre con la desaprobación del Congreso de la República que llega al 73% y ha descendido 9 puntos respecto a mayo de este año, cuando llegó a sus niveles más altos (82%). Su aprobación también ha aumentado y ahora es de 18%.

Desaprueban a figuras políticas

En tanto, a la pregunta “¿en general, diría que aprueba o desaprueba la gestión de José Williams como presidente del Congreso”, un 17% indicó que aprueba, un 55% dijo que la desaprueba y un 28 no precisó su respuesta, una cifra similar a octubre, cuando la aceptación del trabajo del titular del Legislativo también fue de 17%, aunque su desaprobación solo era de 50% y un 33% no precisaba.

La aprobación del presidente del Legislativo, José Williams, es de 17% y es menor a la de Pedro Castillo (27%). (Congreso)

Por otro lado, la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga al presidente Pedro Castillo, es aprobada solo pur un 32% de encuestados y desaprobada por 46%. 22% no precisa.

Estas cifras sobre el trabajo de la titular del Ministerio Pública varían considerablemente en Lima y el interior del país. En la capital, un 40% respalda su trabajo, mientras que en provincias solo un 28% aprueba su gestión.

La encuesta también consultó por la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Este mes, un 65% desaprueba su gestión, mientras que solo un 22% la aprueba. 13% no precisa.

El trabajo estadístico hecho por Ipsos Perú se realizó en hogares de manera presencial (cara a cara). La muestra fue de 1209 personas entrevistadas. Los entrevistados fueron elegidos de manera aleatoria dentro de cada vivienda. La encuesta se aplicó en 24 departamentos y en la provincia constitucional del Callao. Fecha de aplicación fue el 10 de noviembre del 2022. Margen de error es+2,8% y el nivel de confianza es de 95%. El universo encuestado estuvo conformado por población urbana y rural, hombres y mujeres de 18 años a más.

Castillo critica trabajo del Congreso

El sábado, Pedro Castillo, volvió a exhortar al Congreso que ponga en agenda los 64 proyectos de ley que ha remitido con antelación el Poder Ejecutivo.

Entre las iniciativas legislativas en espera de ser debatidas en el Parlamento, el mandatario mencionó las referidas a la defensa del medio ambiente, así como el que propone la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Desde acá, desde Huangamarca, exhorto al Congreso de la República, que le eche una mirada al pueblo y se deje de poner zancadillas al gobierno porque este gobierno viene del pueblo y su única tarea es defender y luchar por este pueblo”, dijo el presidente desde el Centro Poblado de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.

Cabe indicar que, hace unos días, desde Palacio de Gobierno, Pedro Castillo también cuestionó al Congreso debido a que no tramita las iniciativas del Gobierno remitidas al Legislativo.

“Cada vez que presentamos, se olvidan. Imagínense, 64 proyectos de ley presentados en este momento del Ejecutivo al Parlamento. Y la norma dice que los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad, pero no las ponen a debatir. (…) No están mirando al país, no miran las necesidades. Están acostumbrados a mirar otra cosa”, mencionó.

