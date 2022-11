Pedro Castillo vuelve a exhortar al Congreso que ponga en agenda proyectos del Ejecutivo

El presidente Pedro Castillo participó en ceremonia por el XVI aniversario de la lucha medioambiental del centro poblado de Huangamarca, Cajamarca.

El mandatario peruano, Pedro Castillo, volvió a exhortar al Congreso de la República para que ponga en agenda los 64 proyectos de ley que ha remitido con antelación el Poder Ejecutivo.

Entre las iniciativas legislativas en espera de ser debatidas en el Parlamento, el jefe de Estado mencionó las referidas a la defensa del medio ambiente, así como el que propone la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Desde acá, desde Huangamarca, exhorto al Congreso de la República, que le eche una mirada al pueblo y se deje de poner zancadillas al gobierno porque este gobierno viene del pueblo y su única tarea es defender y luchar por este pueblo”, afirmó el presidente desde el Centro Poblado de Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.

Hace unos días desde Palacio de Gobierno, Pedro Castillo cuestionó al Congreso debido a que no tramita las iniciativas del Gobierno remitidas al Legislativo.

“Cada vez que presentamos, se olvidan. Imagínense, 64 proyectos de ley presentados en este momento del Ejecutivo al Parlamento. Y la norma dice que los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad, pero no las ponen a debatir. (…) No están mirando al país, no miran las necesidades. Están acostumbrados a mirar otra cosa”, cuestionó el mandatario.

Voluntad del pueblo

En relación a una posible vacancia o suspensión de su mandato desde el Congreso, el mandatario enfatizó que se debe respetar la decisión y voluntad del pueblo que en las urnas eligió un gobierno para cinco años.

“Por qué les cuesta tanto aceptar que un rondero, un maestro, un campesino, un obrero, uno que viene chacra, esté ahora en Palacio de Gobierno, ya es momento, convénzanse. Solamente a una cúpula, a unos cuantos congresistas no se les puede meter en la cabeza que se tiene que respetar el mandato popular”, dijo Pedro Castillo.

También, subrayó que el Gobierno busca la estabilidad democrática y la gobernabilidad, razón por la cual remitió un proyecto de ley orientado a tener un equilibrio de poderes. Sin embargo, lamentó que la iniciativa no hay sido aprobada.

El mandatario anunció que, dentro de sus prerrogativas, próximamente volverá solicitar autorización del Congreso para visitar México, pero estimó que nuevamente se le negará el permiso como ha ocurrido con los pedidos viajar a Tailandia, Colombia y otros países.

Quinquenio de la educación

Durante su alocución, el jefe de Estado ratificó su compromiso de convertir a su periodo gubernamental en el quinquenio de la educación peruana para que ningún niño se quede sin la oportunidad de estudiar.

Señaló que, de aproximadamente 8 millones de estudiante matriculados en el país, solo 26% tiene acceso a internet, situación que es necesaria revertir. El presidente llegó hasta Huangamarca con motivo del XVI aniversario de la lucha medioambiental de dicho centro poblado.

Pedro Castillo viene afrontando varias investigaciones por la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal.

Denuncia constitucional

Con 11 votos a favor y 10 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, esta semana, aprobó el informe final de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

Esta es la primera denuncia constitucional que es aprobada en este grupo de trabajo contra Pedro Castillo, trámite que deberá seguir su curso en la Comisión Permanente del Congreso para, si alcanza los votos suficientes, llegar al pleno del Parlamento.

Dicha denuncia recomienda acusar por antejuicio político al investigado Pedro Castillo, en su condición de presidente de la República, como presunto autor del delito de traición a la patria, sancionado en el artículo 35 del Código Penal, en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado.

Cabe precisar que existe otra denuncia constitucional contra el mandatario en esta misma subcomisión, presentada en octubre por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y basada en tres de las seis investigaciones que esa institución le ha abierto a Castillo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno, pero ésta aún no ha sido debatida ni votada.

El mandatario ha rechazado todas las acusaciones en su contra y las considera parte de una persecución política contra él y su familia, así como acciones golpistas contra su gobierno.

El Congreso ya ha rechazado dos mociones de vacancia contra Pedro Castillo, otro mecanismo previsto en la Constitución que, al igual que la denuncia constitucional, busca apartar al presidente de su cargo. En los dos intentos de provocar la vacancia, las mociones no alcanzaron los 87 votos que se requieren para avanzar.

