Jefferson Farfán le respondió a hincha de Universitario que le cuestionó sus pocos minutos con Alianza Lima

Jefferson Farfán responde a hincha de Universitario por Instagram.

Jefferson Farfán sumó su segundo bicampeonato con Alianza Lima y subió una foto con el trofeo de la Liga 1 2022 en sus redes sociales. La ‘Foquita’ dejó los comentarios abiertos y recibió críticas, pero, no dudó en responderle a un hincha de Universitario de Deportes sobre los minutos que jugó en esta temporada.

“Mantequilla si tu no haz hecho nada te llevas fácil cuántos partidos de 90 minutos haz jugado”, escribió un usuario y no esperó la contundente respuesta del ‘10 de la calle’. “Mira para dejarles en claro y no se olviden, me fui 17 años a Europa y en 2 años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años. Bájenle un cambio, no vale picarse”.

Foto: Instagram.

Los cuestionamientos en Instagram continuaron. “¿Cuántos partidos jugaste este año?”, le preguntó otra persona. “Este año 3 y el otro año jugaré 2″, contestó con varios emojis de sonrisas.

Foto: Instagram.

Una chica también lo criticó por su falta de actividad en este 2022. “Ha estado como maceta toda la temporada y ahora sacando cachita. Dale disfrutaa”. “Sin llorar”, respondió Jefferson Farfán.

Foto: Instagram.

Jefferson Farfán no pudo disputar muchos partidos a lo largo de esta temporada tras recaer en su lesión de la rodilla. Terminó el 2022 con solo tres partidos en su registro y no consiguió reencontrarse con el gol.

Su primer participación se dio en el clásico del fútbol peruano con Universitario, el cual terminó con victoria ‘crema’ (2-0). La segunda fue en la victoria sobre Deportivo Binacional. Por último, jugó en el triunfo ante ADT en la última fecha del Torneo Clausura. Todos estos compromisos se jugaron en Matute.

Las palabras de Farfán

La ‘Foquita’ habló con la prensa tras la victoria sobre Melgar que significó la obtención del bicampeonato en el estadio Alejandro Villanueva. Resaltó el papel de Guillermo Salas en el banquillo, realizó un balance del año y dio indicios de su futuro.

“Hemos jugado juntos y ahora tenerlo como entrenador es muy especial. Una temporada con altibajos como todos los equipos, pero creo que el grupo siempre estuvo unido, tuvo paciencia para llegar a los primeros lugares y se consiguió el campeonato. No sé todavía no hablamos con los dirigentes”.

Jefferson Farfán se refirió a su entrenador Chicho Salas y su futuro en Alianza Lima tras conseguir el bicampeonato.

