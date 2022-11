Pablo Lavandeira, el uruguayo que pensó dejar el fútbol y le dio el título a Alianza Lima

Pablo Lavandeira recuerda cuando quiso dejar el fútbol luego de la victoria blanquiazul. (Club Alianza Lima)

Se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. Pablo Lavandeira miraba al cielo y no podía creer la oportunidad que la vida le daba. En sus inicios había pensado más de una vez en dejar el fútbol y en la final le daba el título a Alianza Lima. Con corazón más que con técnica anotó el 2-0 ante Melgar. El gol que a la larga fue el del bicampeonato para los ‘íntimos’.

“Fueron muchos años luchando por tener una oportunidad como está y muchos años duros, inclusive pensé hasta no jugar más, la carrera del futbolista no es lo que le pasa a Messi o a Cristiano, esas son excepciones. La carrera del futbolista es una vida de sacrificio de trabajo y de muy poco momentos de felicidad como estos, así que lo estoy disfrutando muchísimo, más aún teniendo a mi familia acá, eso para mí es fundamental sabiendo que mi familia en Uruguay lo está disfrutando y mi abuela desde el cielo. Así que emocionado y por sobre todas las cosas, agradecido a Dios, porque él forjó este camino para tenerme hoy acá, me dió la posibilidad de ser campeón por primera vez”, comentó durante las celebraciones luego de la victoria junto con el equipo.

Lavandeira llegó al fútbol peruano para jugar por UTC en el 2015, desde ese año vistió la camiseta de varios equipos nacionales como Deportivo Municipal (2016), Sport Rosario (2017), Universitario de Deportes (2018/2019), Ayacucho FC (2021). Este año volvió al fútbol peruano tras su paso por el Audax Italiano de la liga de Chile.

En el 2022, Lavandeira fichó por Alianza Lima y jugó la Copa Libertadores.

“Varias veces (pensé dejar el fútbol), porque los futbolistas cuando venimos surgiendo, pasamos por momentos difíciles, porque muchas veces, por lo menos en Uruguay, no da para vivir solamente del fútbol, había que hacer cosas aparte y siempre la familia es lo más importante, había que priorizar momentos y en algunas situaciones pensé que quizás no debía continuar. Por suerte mi familia me apoyo, siempre tuve buenos amigos alentándome, apoyándome y sobre todas las cosas, a Dios por haberme puesto varias pruebas en el camino para que llegue al día de hoy y lo disfruté inmensamente”, expresó.

Asimismo, previo a la celebración declaró a GolTv entre lágrimas que cuando llegó, sus compañeros le dijeron que lo iban a sacar campeón, hoy el atacante aliancista celebra su primer título junto a su familia y compañeros, y agradece a todos los que le permitieron cumplir con sus objetivos, incluyendo al gerente deportivo de Alianza Lima.

“Qué lo disfrute toda la gente de Alianza en todos los rincones del país. Mi familia en Uruguay que siempre me ha apoyado, mi familia que está acá, todos los que me han ayudado a llegar acá. Me faltó agradecerle a una persona muy importante que si yo estoy acá es porque el confío en mí más allá de todas las dudas que tenía de donde venía, en donde había jugado, él confío en mí profesionalismo, esa persona es José Bellina, a José agradecerle y dedicarle esto porque si el club está como está deportivamente es todo de José”.

Lavandeira y su historia de sacrificio antes de ganar su primer campeonato con Alianza Lima | GOLPERU

Puede jugar por Perú

El futbolista nacido en Montevideo, Uruguay, se nacionalizó peruano a finales de octubre del 2022, poco antes de lograr el título del Torneo Clausura de la Liga1 con Alianza Lima.

Debido a su nacionalización, Pablo Lavandeira en la temporada 2023 no ocupará un cupo de extranjero en el equipo blanquiazul y es elegible para poder vestir la camiseta de la selección peruana si así lo decide Juan Reynoso, el técnico de la ‘Blanquirroja’. El charrúa vistió la camiseta de su país en la Sub-15 y Sub-17.

