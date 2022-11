Bad Bunny en Perú: Joven es estafada con 2600 soles en entradas, pero espera poder ingresar al concierto

Joven es estafada con 2600 soles en entradas para el concierto de Bad Bunny. (RPP)

Pese a las advertencias hechas por la Policía, los medios y los organizadores de los grandes eventos musicales en Lima, las víctimas de las entradas falsas continúan apareciendo. Este domingo, día del primer concierto de Bad Bunny en el Perú, cientos de jóvenes realizan largas colas en las inmediaciones del Estadio Nacional, incluso quienes manifiestan haber sido estafadas.

Una de ellas, señaló a RPP que había comprado dos entradas en reventa por las cuales había pagado 1300 soles por cada uno. Sin embargo, al intentar validarlas no consiguió hacerlo y se dio cuenta que había sido estafada.

“¡Ay, me estafaron! Fui a validar las entradas en Teleticket y me dijeron que no se podía, deberían ayudarnos. La única respuesta que nos dieron es que vayamos al Estadio y preguntemos. Vinimos al Estadio pero nadie nos dio solución y nos dijeron que, al parecer, la entrada es falsa”, comentó Clara Isabel, una fanática de Bad Bunny.

Bad Bunny en Perú

La joven añadió que había pagado las entradas porque la revendedora que se las ofreció le había dicho que debían cancelarle antes que puedan validar los tiques. Indicó que había pagado 1300 soles por cada una.

Señaló que ahora solo le queda esperar que abran las puertas del estadio para intentar ingresar.

“Tengo el temor de que me digan en la puerta que es falsa y no me dejen entrar. La chica que me vendió la entrada ya me bloqueó”, dijo.

Además, hizo un llamado a la persona que le vendió las entradas y le pidió que le devuelva el dinero.

Detalles y cronograma del concierto

La productora encargada del show, Master Live Perú, difundió información acerca de los puntos de acceso al Estadio Nacional. A través de las redes sociales, se detalló que los fanáticos ingresarán por puertas diferentes de acuerdo al tipo de entrada que poseen.

- Norte y Vip: Por la avenida 28 de julio y Vía Expresa

- Oriente: ingresan por la avenida Bausate y Meza

- La Playa y Oriente: por la Vía Expresa

- La Playa: Jirón Madre de Dios

- Occidente y Palcos: Ingreso por el jirón Saco Oliveros

- Platinum y Playa: Ingresarán por el Jirón Manuel Corpacho.

Plan de desvío para conciertos de Bad Bunny.

La apertura de las puertas del coloso José Díaz será a las 15:00 horas. A partir de esa hora, los asistentes podrán ingresar al recinto, pero se recomienda ir con tiempo de anticipación para hacer cola ya que se revisará DNI y entradas.

De acuerdo al cronograma, a las 20:30 horas saldrá al escenario la banda Tourista y tendrá un show de una hora y media aproximadamente, para luego darle pase a Bad Bunny.

El cantante de ‘Callaíta’ subirá al escenario a las 22:00 horas y cantará alrededor de 30 a 40 temas. Asimismo, se tiene previsto que su show dure entre dos horas y media y tres horas.

