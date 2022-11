Estafa de entradas para concierto de Bad Bunny en Lima alcanzaría a más de 300 personas

Estafados de las entradas de Bad Bunny alcanzaría a más de 300 personas

Más de 300 personas serían las estafadas con las entradas al concierto de Bad Bunny, pero esa cifra podría incrementarse hoy cuando los que adquirieron los boletos al espectáculo de este 13 y 14 de noviembre registren sus tickets a través de la plataforma de Teleticket.

La empresa expendedora de los boletos para el concierto del ‘Conejo Malo’ decidió realizar esta acción ante la ola de reclamos y miles de estafados que hubo a mediados del 2022 cuando Pamela Cabanillas y su red criminal ‘Los QR de la estafa’ vendieron cientos de entradas falsificadas a jóvenes que pagaron desde 300 hasta 1,200 soles por uno de los tickets para las dos fechas de presentación del ‘Big Boss’ en el Estadio Nacional.

Durante el escándalo de la entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, la policía descubrió que un revendedor había vendido alrededor de 300 entradas para el show de Bad Bunny en Lima y que todas estas redireccionaban a carnés de vacunación o a páginas que nada tienen que ver con el espectáculo del cantante de reggaetón.

“Con la evidencia, se ha detectado que también han realizado estafas con entradas de Bad Bunny. Lamentablemente, estas personas ya no podrán recuperar su dinero, sin embargo, lograremos dar con la ubicación y captura de Pamela Cabanillas y los demás implicados”, mencionó jefe de la unidad de estafas de la PNP.

Pamela Cabanillas, sindicada como cabecilla de la banda ‘Los QR de la estafa’ manifestó en una entrevista que también vendió boletos para el cantante de ‘Ojitos Lindos’, pero indicó que fueron otros los que ofrecieron masivamente estas entradas falsificadas.

Estos serían Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez, quienes también se encuentran no habidos desde que se desató la escandalosa estafa. Ellos abandonaron el Perú el viernes 14 de octubre con destino a Bogotá, Colombia y desde ese instante no se sabe nada de su paradero.

“Franco Patiño es la persona que está detrás de todo esto. Él ofreció las entradas desde que salió la preventa en Teleticket que fue en marzo. Él ha vendido Daddy Yankee, Bad Bunny que es en noviembre”, dijo uno de los afectados.

La División de estafas de la Policía Nacional dio a conocer la banda criminal que estafó a miles de jóvenes con el cuento de la entrada verídica. Pamela Cabanillas y sus cómplices escaparon del Perú y se encuentran en otros países. La ‘estafadora de las entradas de Daddy Yankee’ está en Italia donde se da la gran vida con alrededor de 2 millones de soles y ha manifestado que no devolverá ni un sol, porque “todo me lo he gastado en salidas a restaurantes caros y ropa de marca”.

En tanto en redes sociales, los afectados denunciaron esta modalidad de estafa piramidal, ya que Cabanillas ofreció las entradas a otras personas y estas las ofrecían a otros para que vendan y ganen altas comisiones. Aquí la Policía halló a influencers involucrados y aún se encuentra investigando sobre esta mafia.

Teleticket desde hoy abrió su web para que todos los que tengan entradas al concierto de Bad Bunny registren o nominen sus boletos de manera obligatoria, de lo contrario no podrán ingresar al Estadio Nacional el próximo 13 y 14 de noviembre.

Para hacerlo correctamente debes seguir estos pasos:

