Selección peruana: Sergio Peña avisó a Paraguay que jugarán “como si fuera partido de Eliminatoria”

Sergio Peña habló del amistoso entre Perú y Paraguay.

La selección peruana sigue con sus trabajos en la Videna con la mirada puesta en los próximos amistosos ante sus similares de Paraguay y Bolivia. Será la segunda fecha doble de partidos en donde el técnico Juan Reynoso tratará de ir plasmando su idea de juego, teniendo en cuenta que el 2023 empezarán las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, Sergio Peña mandó un aviso al elenco ‘guaraní’, reconociendo la seriedad con la que la ‘bicolor’ afrontará estos compromisos.

“Vamos a sacar el partido adelante, así sea amistoso. En la selección estamos mentalizados para jugar cada partido como si fuera uno de Eliminatoria”, señaló el futbolista en conferencia de prensa tras las prácticas de este sábado 12 de noviembre en el centro deportivo de San Luis.

De la misma manera, destacó las cualidades de los paraguayos, quienes no formarán parte del Mundial de Qatar 2022 tras quedar en el octavo lugar del último proceso clasificatorio. “No es la primera vez que vamos a jugar contra Paraguay. Son jugadores fuertes, físicamente muy bueno y que van fuerte a las divididas”, comentó.

La selección peruana se midió ante Paraguay en tres partidos oficiales en los últimos cuatro años. En esa línea, el saldo es positivo para la ‘blanquirroja’, ya que ganó dos partidos y empató uno. El primero fue en al inicio de las recientes Eliminatorias Sudamericanas con una igualdad de 2-2 en el estadio Defensores del Chaco. El segundo ocurrió en la Copa América del 2021, con una paridad de 3-3 en el tiempo reglamentario por los cuartos de final, pero que se decidió por 4-3 en la tanda de penales. Y finalmente, el último duelo fue en el Estadio Nacional, con una victoria 2-0 que le dio el pase al repechaje de la cita mundialista.

Resumen y goles del triunfo nacional en la última fecha del proceso clasificatorio para Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

La cuarta ocasión se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de noviembre en el estadio Monumental de Ate. Este compromiso se disputará con público, en el retorno de la hinchada para ver a su selección luego de varios meses. Curiosamente, la última vez ocurrió contra la ‘Albirroja’ en el mencionado partido de las Eliminatorias. Por tal motivo, Peña hizo un llamado para que los hinchas se hagan presentes.

“Esperemos que el público nos siga apoyando. Se ha generado un buen ambiente con el público y confío que ahora se vuelva a repetir. Que empecemos con el pie derecho de locales luego de la última Eliminatoria. Esperamos un estadio lleno”, declaró.

Herida del repechaje Qatar 2022

Por otra parte, Sergio Peña recordó con nostalgia la eliminación de Perú a manos de Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, con el suceso atrás, el objetivo actual no es otro que obtener un cupo para la Copa del Mundo del 2026. “No clasificar fue un golpe duro, pero eso no quita que sigamos mentalizados y trabajando para volver a una Copa del Mundo”, aseguró.

Y es que la selección peruana venía de conseguir victorias importantes ante rivales directos en la lucha por la clasificación. Le ganó a Chile en Lima, a Venezuela en Caracas y a Colombia en Barranquilla. Por ende y tras un largo camino muy luchado, se hizo con el quinto puesto luego de vencer a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto gracias a los goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

Pero en la repesca, Ricardo Gareca y compañía no pudieron doblegar a los australianos. Justamente en un cotejo único, en donde los peruanos mostraron sus versiones más bajas y terminaron perdiendo, en gran parte, por la ‘viveza’ del arquero australiano, Andrew Redmayne, quien le atajó un disparo Alex Valera y desconcentró a Luis Advíncula en su remate que chocó en el travesaño.

Ahora, con Juan Reynoso como DT, el ‘equipo de todos’ buscará resarcirse y tentar la clasificación al evento mundialista del 2026. Su trabajo ya empezó y se verá si logra dar sus frutos.

Sergio Peña fue partícipe de la derrota peruana ante Australia en el repechaje Qatar 2022. (EFE)

SEGUIR LEYENDO