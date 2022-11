Gianluca Lapadula metió gol otra vez: le dio el empate a Cagliari sobre Pisa en Serie B

Gianluca Lapadula marcó el empate de Cagliari sobre Pisa. (Cagliari)

No es novedad que Gianluca Lapadula se robe todos los titulares en las últimas semanas. El delantero peruano entró en un racha goleadora increíble y está siendo protagonista en la Copa Italia. Este sábado, volvió a meter un gol con la camiseta de Cagliari. Hizo que su equipo empatara 1-1 sobre Pisa por la fecha 13 en la Serie B.

Esta celebración es más que importante para el ‘Bambino de los Andes’ pues es la tercera anotación que hace en tres partidos consecutivos. Una racha que es importante para cualquier delantero. La efectividad acompaña a Lapadula, quien no da ninguna por perdida.

Gianluca Lapadula anotó en el 1-1 en el Cagliari vs. Pisa.

Hombre gol

Una vez más, ‘Lapagol’ apareció para salvar a su equipo y lograr que sume en su lucha por el ascenso a la máxima división de Italia. Cagliari perdía 0-1 contra Pisa por la anotación de Olimpiu Morutan a los 51 minutos. Ese resultado los perjudicaba pues los alejaba de la zona que les permitía retornar a la Serie A, pero el delantero se hizo presente para que los hinchas celebren el empate importante en el estadio Unipol Domus.

En el minuto 67; el angoleño Zito Luvombo se adueñó de la banda derecha. Visualizó a Lapadula dentro del área, y lanzó un preciso centro directo a la cabeza del peruano, quien no desaprovechó y la metió en el arco de Pisa. Así sentenció la igualdad en el marcador.

A pesar del buen momento del peruano, su equipo dirigido por Fabio Liverani no la pasa bien. No conoce de victorias desde el pasado 15 de octubre, cuando se impusieron por 2-1 a Brescia en este mismo escenario.

Es importante la racha que vive Lapadula. Llegó a un total de cuatro goles en la temporada 2022-2023 de la Serie B. Cagliari se encuentra en el puesto 10 de la tabla con 17 puntos, a dos unidades el octavo lugar y súper alejado del líder Frosinone, que tiene 30 unidades.

68’ | GOL CAGLIARI



Lapadula pareggia! Terza rete consecutiva per lui! #CagliariPisa 1-1 pic.twitter.com/mQklwKX4pU — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 12, 2022

Destaca siempre

Gianluca Lapadula fue considerado en el once ideal de la fecha 12 por la Serie B por su gol y buena actuación la semana pasada. El delantero de la selección peruana anotó gol y fabricó penal en el empate 2-2 entre Cagliari y Sudtirol. Es así como figuró en el once ideal. Celebró su reconocimiento y no dudó en publicarlo en sus redes sociales.

Gagno (Módena) se ubica en el arco; Marconi (Palermo), Peda (SPAL), Letizia (Benevento) y Beruatto (Pisa) conforman la línea de cuatro defensiva; Bellemo (Como), Rohdén (Frosinone), Morutan (Pisa) y Canotto (Regina) en el mediocampo; Odogwu (Sudtirol) y Lapadula (Cagliari) comandan el ataque.

Foto: Lega B.

Ausente en amistosos

Varios se preguntarán por qué Gianluca Lapadula no está entrenando en La Videna con todos. Pasa que los partidos contra Paraguay y Bolivia no son parte de la fecha FIFA porque no es un encuentro entre países que clasificaron al Mundial Qatar 2022. Por ello, Cagliari decidió no otorgar el permiso al delantero pues está peleando por el ascenso y necesita a su goleador.

Juan Reynoso decidió convocar a Alex Valera, Alexander Succar, Matías Succar y Adrián Ugarriza para tener más opciones de gol tras la ausencia del ‘Il Peruviano’.

‘Lapagol’ ya debutó con el ‘Cabezón’. Fue titular en la derrota 1-0 ante México en Estados Unidos. Jugó 69 minutos. Y contra El Salvador fue suplente. Ingresó por Raúl Ruidíaz y anotó de penal. Fue el primer triunfo del técnico nacional al mando de la ‘blanquirroja’ por 4-1.