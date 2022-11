Ricardo Gareca y la posibilidad de volver a dirigir a Perú: “Necesitamos que cada uno siga su camino”

El DT argentino se refirió a la chance de dirigir a la 'bicolor' en otra ocasión y dejó palabras de agradecimiento al expresidente de la FPF. (Video: GUSTAVO A F Videos)

Ricardo Gareca fue uno de los técnicos más exitosos que pasó por la selección peruana. Junto al fallecido Marcos Calderón, lograron darle competitividad y un sello propio al elenco nacional, logrando llevarla al Mundial en diferentes épocas. Ahora, en la actualidad se encuentra sin equipo, esperando una oferta que le convenga. En ese sentido, el técnico argentino fue consultado sobre la posibilidad de volver a la ‘bicolor’.

Antes que todo, es importante mencionar que el DT se encuentra en Chiclayo junto al preparador físico, Néstor Bonillo, con motivo del conversatorio ‘Detrás del Mundial’. En eso, el moderador le hizo la pregunta más esperada del día y tenía que ver con la chance de regresar al país para dirigir, algo que, por el momento, descartó.

“Donde uno se siente cómodo, donde nos han tratado de la manera que nos trataron… Siempre es un país que uno agradece y ve como posibilidad. Pero hoy en día necesitamos que Perú siga su camino y nosotros el nuestro. Eso no quiere decir que no se mantenga el afecto o el cariño. Perú es un país que nos da motivos para venir permanentemente. No solamente por como ha tratado a mi familia”, fueron sus primeras palabras.

Ricardo Gareca arribó al Perú el 2015 para encabezar un proyecto con miras al Mundial de Rusia 2018. Y si bien en un principio contó con la base que le dejó su antecesor, Sergio Markarián, con el transcurrir de los años empezó a cambiar sus convocatorias, incluyendo a elementos que destacaban en la Liga 1. Entre experimentados y jugadores del medio local, obtuvo una clasificación ‘in extremis’ a dicha cita mundialista, evento al que no se llegaba desde hacía 36 años.

Además, llevó a la ‘blanquirroja’ a una final de Copa América (2019) y luchó para clasificarla a la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, se quedó fuera tras caer por penales ante Australia en el repechaje, suceso que marcó su salida de la selección peruana.

Elogios a Edwin Oviedo

El ‘Tigre’ también tuvo palabras de agradecimiento a Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y a Juan Matute, exsecretario general de dicha entidad nacional. “Quiero agradecerte muy especialmente, porque no solamente nos han dignificado como profesionales, sino también a nuestras familias cada vez que han venido. He visto y he notado una gran preocupación de parte tuya y de Juan (Matute). Una gran preocupación de cómo se sentía nuestra familia así que te lo agradezco públicamente y con toda tu gente”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que reconoció que el exmandatario del Juan Aurich fue uno de los mejores con los que el argentino trató, especialmente, por la preocupación constante para que todo estuviera en óptimas condiciones para alcanzar la metas trazadas. “Fuiste, eres y serás siempre de nuestra mayor consideración. Muy pocas veces me ha tocado estar al frente de un presidente con tanta dedicación y preocupación, no solo por tu país, sino también para devolvernos y para tratar de satisfacernos en todo lo que pudiéramos tener con tal de lograr el objetivo. Fuiste una persona sumamente importante para el logro que se consiguió”, sostuvo.

Desde el 2015 hasta el 2018 que Oviedo se mantuvo en el cargo de presidente de la FPF. Durante ese tiempo, mostró un apoyo incondicional hacia Gareca y su comando técnico. Incluyendo en momentos en los que el combinado patrio no atravesaba un buen momento en las Eliminatorias y el objetivo principal parecía muy lejano. Sin embargo, Edwin salió de la institución peruana tras ser detenido a finales de ese año por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, aunque luego fue liberado el 2021. En su lugar, Agustín Lozano lo relevó y la relación con el argentino no fue la misma, lo cual se vio evidenciada en su salida a mediados del 2022.

