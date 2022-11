Pedro Castillo no asistió al CADE 2022: el presidente que rompió la tradición a la reunión anual de empresarios

Exministro de Economía, David Tuesta, considera que fue un error ausencia de Pedro Castillo en CADE 2022 | Infobae: Carlo Fernández

Cada año en la clausura de la reunión de empresarios CADE Ejecutivos ya se había vuelto habitual que los presidentes del gobierno de turno brinden un discurso y asuman compromisos en beneficio del país; sin embargo, este jueves el mandatario Pedro Castillo, con su ausencia, rompió dicha tradición, lo cual no ha dejado buenas señales sobre el futuro del Perú.

Ante este desaire del jefe de Estado, los gremios empresariales consideraron que este gesto no lleva a un ‘buen puerto’ para construir una agenda para el desarrollo del país. Tampoco permite ‘tender puentes’ para el diálogo y la acción en medio de un escenario de profunda crisis política, social y económica.

En ese sentido, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, señaló que la ausencia de del presidente Pedro Castillo en CADE es un “gesto de consistencia”, ya que, en reiteradas ocasiones, a través de mensajes populistas, pretende hacer creer a la ciudadanía de que se puede construir crecimiento económico y bienestar a partir de un solo empresario llamado Estado.

“Hay mucha consistencia en ese mensaje anti privado, pero creo que hoy en día después de todo lo que hemos vivido en la pandemia con la ausencia de un Estado eficaz, lo único que se ha demostrado es que necesitamos a los empresarios y los necesitamos más que nunca”, sostuvo el empresario.

Sin embargo, Galdos destacó el diálogo que sostuvieron el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, con el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, en el seno del CADE.

“Este es un ejemplo de que no necesariamente se construyen acuerdos con los sindicatos al amparo de Palacio de Gobierno (...) No se puede prescindir de la empresa privada y de los empresarios para construir crecimiento y desarrollo”, enfatizó el presidente de IPAE.

Error político

Cabe recordar que el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un día antes del cierre del encuentro empresarial, adelantó que el jefe de Estado no iría, ya que consideraba que había cosas ‘más importantes’ que cumplir.

Ante ello, el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, señaló a Infobae que fue un ‘error’ que Pedro Castillo no haya asistido al encuentro de empresarios, donde tenía la buena oportunidad de generar un mejor clima y confianza sobre su actual gestión.

“Este era un espacio propicio donde se pudo haber compartido de manera de cerca las opiniones (...) Un presidente debe estar acostumbrado a la crítica y tiene que enfrentarlas, sentarse y demostrar que es dialogante. En cambio, se ha visto comentarios despectivos como el que tuvo el ministro de Trabajo señalando que hay cosas mejores que hacer. Esta actitud no es la mejor forma de aproximarse”, precisó el economista.

En tanto, el presidente de la Confiep, sostuvo que la ausencia del jefe de Estado deja un mensaje que genera desunión. “Ahora el presidente dice que tiene otras prioridades, y si la prioridad no es trabajar todos unidos para sacar al país adelante, es preocupante. El CADE es una reunión que se da todos los años y recibe a los jefes de Estado. Pedro Castillo ha recibido la invitación con la debida anticipación. Entonces si no está aquí es porque no ha querido a venir”, comentó.

También el Caipo indicó que el presidente debe gobernar por el país para generar el bienestar de la gente. “Nosotros somos un actor más, así como también los trabajadores y otros actores de la sociedad civil. Hoy no suma tener un ambiente polarizado y dividido”, acotó.

Se necesita diálogo

En tanto, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, dijo que preocupa la ausencia de Pedro Castillo, ya que la intención es de extender las manos entre el Ejecutivo y el empresariado para un trabajo en conjunto.

“Lamentamos que el presidente de la República no les haya dado ese espaldarazo a estas nuevas intenciones al empresariado de trabajar de manera conjunta y alcanzar el desarrollo que esperamos. Tenemos que trabajar para luchar contra la anemia, la desnutrición y la pobreza que requiere una atención conjunta y es la única manera de salir adelante”, sostuvo la autoridad regional.

Además, añadió que la llegada del presidente al CADE era una visita que se esperaba porque se veía como una oportunidad y un punto de encuentro de reflexión que esperaba el empresariado. “El Ejecutivo y Legislativo y el empresariado debemos tener propuestas para poder salir adelante de esta crisis política”, enfatizó.

Tradición

Históricamente, la conferencia de ejecutivos se realiza desde 1961 y en la edición de 1979, denominado Perú: problemas y soluciones, fueron invitados los entonces candidatos a la presidencia: Armando Villanueva, Luis Bedoya Reyes y Fernando Belaúnde Terry.

Desde entonces es una tradición invitar a candidatos y presidentes al encuentro donde se discuten temas y propuestas relacionadas con el desarrollo empresarial, políticas públicas y crecimiento económico.

Cabe recordar que el año pasado, el presidente Pedro Castillo participó de manera virtual en el encuentro empresarial y envió un video en el que dio un discurso de alrededor de 24 minutos. Ahí, el jefe de Estado pidió dejar de lado la ‘confrontación inútil’, que ya se daba desde entonces, ya que consideró que esta le había hecho ‘mucho daño al país’.

Cabe precisar que el presidente del Congreso de la República, José Williams, tampoco estuvo en las actividades del encuentro empresarial CADE Ejecutivos 2022. Se tenía previsto que el parlamentario participe en la mesa sobre acciones para evitar daño a la institucionalidad.

