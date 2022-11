La reseña de youtubers peruanos que probaron Dembow de Maluma: ¿Vale la pena?

Los precios y la textura de los productos destacaron en la crítica de influencers en Tiktok.

Otra faceta empresarial del artista urbano. A inicios del mes de noviembre, el cantante colombiano Maluma anunció si incursión en el sector gastronómico con su propuesta Dembow, un restaurante de comida rápida que funciona de manera digital para llevar sus productos a los consumidores. Este es un trabajo colaborativo con la startup Foodology.

Para abarcar el mercado que han sectorizado -ingresando de manera simultánea en 17 ciudades de Colombia, México, Perú y Brasil- están manejando el concepto de ‘dark kitchen’. No tienen un punto de venta físico y todos los servicios son por medio de la aplicación Rappi y por medio de plataformas como WhatsApp o la página web de Dembowbymaluma.com

Este negocio que no tiene un lugar físico para la atención al cliente se encuentra establecido dentro de una vivienda que ha sido acondicionada para realizar los pedidos por delivery, por lo que tiene solo una sede de producción para distribuir en Lima.

Dembow de Maluma trabaja bajo el concepto de 'dark kitchen' en el Perú.

El menú de Dembow

Ha sido dividido en combos, burgers, hot dogs, sides, postres y bebidas. El producto de mayor valor es un combo “classic burger” (Hamburguesa con dos carnes, dos tajadas de queso cheddar derretido, salsa, vegetales a elección, papas y bebida) que tiene un precio de S/34.90

Pagando S/25.90 podemos obtener un “barrio hot dog”, que consta de una salchicha con queso Mozzarella, tocino crocante, piña, papas hilo y salsa. Una hamburguesa con tres carnes, tajadas de queso, salsa y vegetales a elección tiene un costo de S/29.90

Por el lado de los postres y bebidas, un brownie lo encuentras en S/6.00, galleta con chips de chocolate S/6.00 y una limonada con azúcar de 300 ml a S/5.00

Combo de hamburguesa / Dembow de Maluma

Críticas de influencers

Uno de los creadores de contenidos más famosos en las plataformas digitales, iOA, se animó a probar el menú de Dembow de Maluma. Para su degustación adquirió las hamburguesas “parce puro”, “sabor latino”, salchichas y papas. “Maluma, te quiero, pero esta si que no ñam. Siento que no es el mejor pan, es masudo y no se siente muy bien integrado”. Sobre las papas, indicó que “me gustaría probarlas recién hechas, pero están frías”. En el caso de los hot dogs, expresó que la textura no es la mejor de todas, detallanado que es muy seco. Finalmente, su calificación fue de 7/10.

“He pagado como 20 soles por esta maldita salchicha”, expresó el tiktoker Good Food Papi. En su review, destacó que el sabor no es algo sorprendente y que por los precios, dudaría en volver a comprarlos. ”Tiene un sabor de promedio a bueno, pero esta muy caro comparándolo con la oferta de mi rico Perú. No sé si sobreviva, lo que sí, su salsa está buen rica. Maluma debería cerrar todo y vender su salsa Dembow en Supermercados”.

Hot dog / Dembow de Maluma

Lapizza Buendia compró una hamburguesas, brownie, hot dog y papas. Para la “del barrio burger” de S/27.90 explicó que “nos encantó la combinación de piña con papitas al hilo, pero la carne no nos convenció”. De su revisión, destacó el sabor del postre de chocolate y la salsa.

La influencer Barbara Bvlogs comparó el sabor de las papas con las que ofrece Fasfú de Luisito Comunica. Indicó que un factor importante es comerlo caliente, ya que el sabor es diferente. “No es fuera de lo común, pero no le quita que sea rico o agradable”. Para hacer su review, invirtió S/71.90 por la aplicación de Rappi.

Anti Foodie en Tiktok también compartió sus primeras impresiones del fast food Dembow de Maluma. “La calificación del hot dog es un 2 de 10, muy triste. La burger sinceramente nos sentimos burlados. La foto que tienen en Rappi comparada con la que nos llegó es un chiste, no sabe para nada a carne “angus”, sino a Mc Donalds. Nos insulta que uno de sus slogan sea sabor latino cuando son las típicas hamburguesas americanas”, sentenció.

