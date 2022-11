Carlos Bruce y la ordenanza municipal que podría terminar con los conciertos este 2023 en Surco: “No queremos una Utopía más”

Carlos Bruce y la ordenanza municipal que pone en "jaque" los conciertos para el 2023 en Surco: “No queremos una Utopía más”

Hace unos días, el alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, informó que desde el primer día que inicie su gestión como burgomaestre emitirá una ordenanza municipal a fin de cancelar todo tipo de conciertos y shows artísticos, ya que estos generan aglomeraciones, caos y congestionamiento vehicular en zonas urbanas, la cual pone en riesgo la vida y seguridad de muchas personas.

Ante esta futura medida, Infobae decidió conversar con la próxima autoridad edil para que nos comente qué hay detrás de esta ordenanza, cómo la ejecutará y por qué su gestión ha tomado esta decisión que pone en “jaque” a los empresarios y productores artísticos.

Cabe mencionar que al año, puede haber entre 140 a 150 conciertos en toda esta gran explanada utilizada para realizar estos shows artísticos.

“Surco es un distrito relativamente grande, ya está perdiendo su residencialidad por varias razones. Una de ellas es que se está permitiendo la construcción de edificios muy elevados fuera de los parámetros y de las reglas vigentes, aparte hay un tema de inseguridad muy grande, se ha dado rienda suelta a todo tipo de espectáculos y ruidos molestos y embotellamiento de tráfico. Entonces se está convirtiendo en un distrito que no es agradable vivir. Nosotros, como compromiso, en mi gestión vamos a recuperar esa residencialidad que el vecino surcano se sienta feliz de vivir aquí, que no va a tener que soportar ruidos molestos y que va a poder disfrutar de parques adecuadamente cuidados y que las pistas y las veredas van a ser bien mantenidas. Eso es lo mínimo que un municipio puede hacer y a eso nos vamos a enfocar y tomar las acciones para tener un distrito así”, sostuvo para nuestro medio.

Sobre los conciertos en Surco

El alcalde tiene bien definida la forma en que trabajará próximamente en el distrito de Surco, sobre todo, referente a estos espectáculos en los que considera altamente peligrosos. Sin embargo, ha sido claro en que él no piensa cerrar las puertas a los empresarios ni terminar con el entretenimiento en este sector, pero que se debe hacer muchos ajustes para evitar consecuencias fatales.

“Nadie se opone a que haya espectáculos, pero estos shows se tienen que hacer en locales adecuadamente implementados para que el espectáculo se dé con comodidad para todos, ya sea para el espectador y con la seguridad del caso para que no ocurra una desgracia que en Surco ya pasó años atrás como la discoteca Utopía, entonces lo que no se puede hacer son espectáculos en carpas improvisadas que genera que la gente haga colas de días anteriores, poniendo carpas en las calles, haciendo sus necesidades en espacios no adecuados para ello, o que el día de concierto haya atoró en las vías principales y durante el concierto un ruido infernal para los vecinos que viven aledaños a estas zonas. Si fuera dos o 3 veces al año, muchos de los vecinos comprendieran, pero lamentablemente esto ocurre casi todos los fines de semana. Entonces no podemos permitir que haya este tipo de espectáculos que además es una bomba de tiempo esperando explotar para que el día que ocurra algún accidente que nadie quiere”, manifestó para Infobae.

Jockey club del Perú

“Muchos empresarios dicen, hemos hecho muchos conciertos, pero no ha pasado nada, lo mismo decían los dueños de la discoteca Utopía y nunca pasaba nada hasta que pasó y hubo más de 20 jóvenes muertos. Entonces hemos visto imágenes de la aglomeración de gente que se produce al momento de salir de estos espectáculos, imaginémonos si en ese momento alguien revienta un cohete o hace un disparo y se genera al pánico, vamos a tener muchos muertos que es lo que nadie quiere. Entonces nuestra obligación no solo es velar por la tranquilidad de los vecinos, sino preservar la vida humana, por lo tanto, nosotros no vamos a autorizar más conciertos con esas características”, agregó.

Lo que considera Carlos Bruce

Para el electo burgomaestre, Carlos Bruce, es importante que estos espacios que brindan este tipo de entretenimiento estén bien equipados, no solo desde la parte infraestructural, sino también por las partes externas, para así evitar congestión vehicular, caos y la informalidad.

“Primero tiene que haber un espacio insonorizado, luego se tiene que respetar los aforos y vías de ingreso y de salida adecuadas, que no generen peligro a la vida humana y tercero que no se genere congestión vehicular, sobre todo en las principales avenidas alrededor. Si se construyen locales de esa característica podrán continuar, pero, así como están ahora de ninguna manera”, precisó.

“Nosotros entendemos el movimiento económico que genera estos rubros, pero aquí es donde hago la pregunta ¿Este movimiento económico justifica una vida humana?, ¿Cuánto cuesta la vida de una persona que se pone en riesgo por la forma en cómo están organizando estos conciertos? Nosotros estamos a favor de la inversión, pero tiene que ser bien hecho. Bienvenida la inversión en grandes construcciones para alojar los conciertos y si encuentran el terreno adecuado, perfecto, pero tiene que ser como las características que acabo de mencionar, de tal manera que se evite todas estas molestias para los vecinos de Surco, eso no puede seguir ocurriendo y no lo vamos a permitir” reafirmó.

Largas colas, caos vehicular y desorden en las afueras del Jockey club.

Conversación con los productores

Un punto importante, y que ha considerado Carlos Bruce, es la iniciativa que tienen algunos promotores de eventos, los cuales los ha recibido para dialogar.

“Nos contactó un empresario de Plaza Arena y le hemos manifestado lo que estoy diciendo ahora, que a partir del 1 de enero encantados de recibir sus proyectos porque sí hubo una buena propuesta por parte de ellos, los cuales que quieren insonorizar, quieren techar, pues entonces tendrá que presentar su proyecto de cómo serán estas nuevas estructuras, el número de aforos y vías de acceso y de qué manera van a impedir que haya congestionamiento vehicular. Ese expediente ya lo evaluaremos cuando sea autoridad”, manifestó para nuestro medio.

Respaldo total de los vecinos

Bruce es consciente que esta medida no ha nacido de la noche a la mañana, sino que esto viene por el llamado de los vecinos de Surco, quienes según contó, se sienten extremadamente fastidiados por todo el desorden que generan estos espectáculos.

“Hemos recibido un total respaldo por parte de los vecinos de Surco, ellos están de acuerdo con cancelar estos espectáculos que generan estos ruidos molestos, las aglomeraciones y posibles desastres que no queremos vivir. Ahora esto también fue parte de mi compromiso durante campaña electoral, porque muchos de los vecinos que conozco y son mis amigos, porque yo vivo aquí en este distrito y conozco las dificultades que hay, me mencionaron estas quejas e incluso muchos de ellos me invitaban a sus casas para que yo sea testigo de cómo es que se genera todo este caos tras estos conciertos”, señaló.

“Por esa razón tenemos que actuar como autoridades porque nos han elegido para hacer las cosas bien, no para hacernos los más populares ni ser amigos de todos. Nos han elegido para poner orden de tal manera que todos podamos disfrutar de nuestro distrito”, añadió.

El electo alcalde asegura que no habrán más conciertos en Surco si no se ajustan medidas.

No más Utopías

La discoteca Utopía fue inaugurada en mayo de 2002, se ubicaba en el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza en un local de 870 metros cuadrados. Sin embargo, y pese a su popularidad, este espacio no contaba con licencia de funcionamiento. Fue exactamente el 20 de julio de ese mismo año que la tragedia llegó a ese espacio tras iniciarse un voraz incendio en donde más de 20 jóvenes perdieron la vida.

Ante este momento en el que muchas familias quedaron marcadas por este suceso, Carlos Bruce es consciente de que la informalidad y desacato por la parte del municipio en aquel entonces fueron los protagonistas para que una noche de “diversión” terminara en una tragedia, es por eso que la electa autoridad edil no quiere que se vuelva a presentar un caso similar en su distrito.

“Aquí lo que hay que tener en claro es que una cosa es que hayas tenido buena suerte por un tiempo, pero eso no significa que tu local estaba diseñado para minimizar el riesgo de cualquier accidente que cueste una vida y eso pasó con la discoteca Utopía. Esa discoteca funcionaba muy bien, nunca pasó nada hasta que pasó. En este caso nosotros no vamos a esperar que pase, hay que tomar las medidas que nos corresponde como autoridades y la responsabilidad de preservar la vida humana y la tranquilidad de nuestros vecinos y si para hacer eso tenemos que enemistarnos con algunas personas, pues lo haremos, pero no queremos una muerte más en el distrito”, mencionó para Infobae.

Carlos Bruce no quiere más "Utopías" en Surco.

Hablan los empresarios

Infobae conversó con Coqui Fernández, Gestor Cultural de la empresa de entretenimiento Move Concerts, quien ha traído a grandes referentes de la música y realizado diversos conciertos en el Jockey Club.

El promotor de eventos manifestó que para él es importante abrir una mesa de diálogo, dejando en claro las necesidades de los empresarios porque la idea no es “dinamitar” a la industria, sino llegar a buenos consensos para que no se cierre este rubro tan importante.

“Es cierto que al inicio fue un poco brusco el alcalde con la medida que tomó, pero después sé aligeró y expresó que, si los empresarios y los locales van a contar con las medidas necesarias y seguir ciertos parámetros para que se realicen estos eventos, estamos llanos a escucharlos y la verdad que se ha sido una respuesta bastante sensata porque de esto se trata esta convivencia. Tenemos que llegar a puntos medios y aprender a ceder y comprendernos entre nosotros. Aquí hay algo que quiero recalcar y es que nosotros como empresarios y aproximadamente desde hace 25 años nunca hemos esperado nada del Estado, adicional a eso es que nosotros somos uno de los rubros más golpeados y, sin embargo, somos los que más generamos impuestos a la renta y es por eso que nosotros bien podríamos merecernos ya un lugar, un espacio moderno con la infraestructura correcta para que justamente no entremos en estos debates”, sostuvo para nuestro portal.

“Yo lo que consideró es que se debería abrir una mesa de diálogo para exponer nuestros puntos de vista y llegar a acuerdos, porque la idea es tampoco cortar de raíz estos rubros, no podemos dinamitar una industria que le ha costado mucho esfuerzo construir a muchos empresarios y lo que no se puede hacer es matar, sino lo que se debe hacer es regular. Es importante priorizar el diálogo y el debate porque nosotros también queremos trabajar de una forma correcta”, agregó.

Coqui Fernández conversó con Infobae sobre las medidas de Carlos Bruce.

Hablan los expertos en urbanismo

Antes de culminar con este informe, decidimos contactar a un especialista sobre este tema, el cual explicó sobre los riesgos, medidas y cómo el distrito de Surco ha estado llevando las riendas del control en urbanismo sobre esta problemática.

Para Carlos González, profesor de la carrera de Derecho Corporativo de la Universidad ESAN, es necesario tomar las medidas, realizar un buen control por el bien no solo de los vecinos de Surco, sino de cualquier ciudadano que transite en él.

“Hay que tomar en consideración que el sector que está alrededor del Jockey Club – Plaza Arena ha sido diseñado para un centro comercial y se encuentra en el entorno a lo que era un club, no estoy seguro de que el diseño estructural haya sido pensado para albergar a eventos de gran afluencia de personas, se tiene que considerar diferentes elementos como zonas de contingencia, por ejemplo, salidas de evacuación, sobre todo elementos que impacten en el menor grado posible con respecto a la tranquilidad de la gente”, expresó.

“Las autoridades, ya sean nacionales o distritales, deben hacer respetar lo que en derecho público llamamos el orden público. ¿Qué cosa es el orden público?, es el respeto de la seguridad, de la salubridad, de la tranquilidad, de la polaridad. Creo que cuando cerca de urbanizaciones existen edificaciones que están enfocadas al entretenimiento y estas no están hechas de alguna manera correcta, se está atentando contra la tranquilidad de los vecinos, pero, sobre todo, atentando también contra la seguridad de los participantes. Entonces es muy importante que las calles, las avenidas aledañas puedan tener un espacio suficiente para que el flujo de evacuación sea adecuado, pero también es importante que la insonorización o los canales estructurales bajo los cuales se estén construyendo estas edificaciones, respeten la tranquilidad de los vecinos”, agregó.

Conciertos en el Jockey Club generan molestia en los vecinos surcanos.

Recomendaciones

Antes de culminar, Carlos González brindó algunas recomendaciones sobre estos espacios masivamente usados para brindar conciertos, shows u otro tipo de eventos artísticos.

“Se tiene que tener zonas de contingencia, es decir, espacios donde se pueda efectuar evacuaciones, salidas de emergencia, verificar que la anchura de estas salidas sea suficiente para que la evacuación pueda ser fluida. También es importante que podamos tomar en consideración la insonorización. En realidad, lo que hay detrás de esto es que existe también un conflicto social, si en una zona residencial o en torno a esta se plantean este tipo de cuestiones, es por eso también que hay que resolver esos conflictos sociales”, puntualizó para Infobae.

