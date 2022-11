Alianza Lima vs Melgar: posibles alineaciones de la final vuelta de los ‘Play Offs’ de Liga 1

Alianza Lima vs Melgar: Posibles alineaciones de 'blanquiazules' y ´rojinegros' en el partido de vuelta.

Llegó el momento de conocer al campeón nacional de la Liga 1. Melgar y Alianza Lima lucharán con todo para quedarse con la tan ansiada copa. Los ‘blanquiazules’ desean lograr el bicampeonato: celebraron el título el año pasado. Mientras que los ‘rojinegros’ quieren alcanzar la gloria después de siete años: la última vez que dieron la vuelta olímpica fue en 2015 tras vencer a Sporting Cristal.

Tres días han tenido Guillermo Salas y Pablo Lavallén para trabajar al máximo con sus equipos pensando en la segunda final de los ‘Play Offs’. Un paso adelante está el ‘dominó' pues ganaron 1-0 a los ‘íntimos’ en Arequipa con autogol de Yordi Vílchez.

Los hombres de ‘Chicho’

Las alineaciones de ambos equipos genera mucha expectativa. El ‘Chicho’ Salas solo hará un cambio respecto al once que mandó al estadio Monumental de la UNSA: pondría a Arley Rodríguez por Oswaldo Valenzuela . El atacante colombiano no pudo ser tomado en cuenta en el partido de ida por estar suspendido tras acumulación de amarillas.

Los ‘íntimos’ se mantendrían el siguiente equipo: Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

En el último entrenamiento, los ‘blanquiazules’ sufrieron una baja. Darlin Leiton se lesionó y no estará en la banca de suplentes. Jefferson Farfán volverá estar en la lista de Salas. Y también Wilmer Aguirre. Ambos esperarán su turno en la banca de suplentes.

Con autogol de Yordi Vílchez, los arequipeños se llevaron la primera final del campeonato nacional. (Video: GOLPERU).

Los elegidos de Lavallén

El equipo del ‘dominó' no pasó ningún inconveniente durante su preparación para los ‘Play offs’. No presenta jugadores lesionados. El técnico argentino tiene apto a todos y mantendría al mismo once que arrancó en Arequipa: Carlos Cáceda, Leonel Galeano, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Paolo Reyna, Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez, Cristian Bordacahar, Luis Iberico y Bernardo Cuesta.

Aunque habría la posibilidad de que Walter Tandazo ingrese por Cristian Bordacahar. Eso sería para blindar el mediocampo y cortar las salidas de los ‘blanquiazules’. Además de asegurar la recuperación de la pelota. Los ‘rojinegros’ quieren sacarle provecho la ventaja en el marcador. Jugarán al ritmo de los ‘íntimos’.

Dinero en juego

No solo se está luchando por definir al campeón del torneo, también hay un premio económico que está en juego. El que se lleve el título nacional recibirá 354 mil dólares. El subcampeón embolsará 236 mil dólares. El tercer puesto, Sporting Cristal, ya tiene en sus manos 118 mil dólares luego de llegar a la semifinal.

Este monto varía en cada temporada. Alianza Lima campeonó el 2021 y recibió 354 mil dólares al ganarle la final a Sporting Cristal por 1-0 en el global. Y los ‘celestes’ se quedaron con 236 mil dólares. Universitario de Deportes alcanzó 118 mil dólares por el tercer lugar.

Liga 1 presentó los premios para esta temporada previo al partido de Alianza Lima vs ADT.

Ventaja importante

Que Melgar salga campeón de la Liga 1 solo depende de ellos. El triunfo en Arequipa les da la primera opción de quedarse con la copa: un empate por cualquier marcador será suficiente. Mientras que los ‘íntimos’ están obligados a salir por el triunfo y debe ser por dos goles de diferencia. Si solo derrotan al ‘dominó’ por una anotación, todo se define por penales. Recordar que no hay tiempo extra, gol de visita y tampoco tercer partido. La vuelta olímpica se dará de todas maneras este sábado.

