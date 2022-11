Waldir Sáenz pidió que Jefferson Farfán juegue la final Alianza Lima vs Melgar: “Es un plus. Tiene que estar”

El exjugador de Alianza Lima, Waldir Sáenz, consideró que el atacante Jefferson Farfán debe tener minutos en el partido de vuelta de la final de la Liga 1 2022. Además, analizó las posibilidades de los ‘íntimos’ luego de la derrota en Arequipa en el partido de ida por la mínima diferencia.

‘Wally’ consideró necesaria la participación del atacante Jefferson Farfán en la final entre el club ‘blanquiazul’ y el ‘rojinegro’. Destacó su jerarquía e influencia en diferentes escenarios en el trámite del encuentro en Matute.

“Alianza tiene un plus en la banca y ese plus es Jefferson, si Jefferson está en la banca es porque le puede ayudar mucho a Alianza. Y Dios quiera que sea así. No ha jugado en Arequipa, pero sabemos la magnitud y capacidad que tiene para unos 30 o 35 minutos. Es el todo por el todo. Melgar tiene banca de suplentes porque son jugadores que han tenido continuidad. En Alianza No se da mucho eso, pero si tiene jugadores que pueden desequilibrar en los momentos que pueden estar en la cancha”, dijo Waldir Sáenz en declaraciones a GolPerú.

Waldir Sáenz fue consultado sobre la posible participación de Jefferson Farfán en el juego de la final y fue enfático en afirmar que debe tener minutos ante Melgar.

“No va estar, tiene que estar. Si Alianza se complica, Dios quiera que no, tiene la opción de Jefferson y si está ganando también tiene la opción de Jefferson porque es un jugador que te puede marcar los tiempos puede desequilibrar en cualquier momento y que puede marcar la diferencia en pocos minutos, en un par de jugadas”, afirmó Farfán.

Waldir Sáenz analizó el partido de vuelta de la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Melgar en Matute

El trámite del juego

El goleador histórico de Alianza Lima aseguró que el club ‘rojinegro’ será cauto en el duelo de revancha y espera que la final no llegue a la tanda de penales.

“Tiene la ventaja del gol, aunque un gol no es ninguno, pero tiene la ventaja de un gol y Melgar lo va a manejar, no le va a salir a jugar de igual a igual a Alianza, lo va a esperar. Lo que hay en los penales es una caja de sorpresas que lo maneja los jugadores de experiencia. Hay muchos jugadores allí que no han jugado finales o definiciones por penales en un torneo. Para ambos equipos será bien difícil la tanda de penales, pero ojalá no se llegue a eso y que Alianza saque un resultado que le permita lograr el objetivo”, expresó ‘Wally’.

En otro momento, comparó el último partido en Matute entre Alianza Lima y Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura del pasado 21 de setiembre que terminó con un triunfo 2-0 para el cuadro ‘blanquiazul’.

“Para ambos es un solo partido, aquí no hay la semana que viene y lo que pasó ante Melgar en Matute fue que Alianza jugó bien, sorprendió a Melgar y aprovechó las oportunidades. Y lo ganó como lo ganó, pero este partido será distinto, es una final en que la mínima ventaja la tiene Melgar. Alianza no tiene que desesperarse, tiene que saber que son más de 90 minutos y manejarlo para hacer un gol en los primeros minutos. Eso le va a favorecer a Alianza para manejar el resto de minutos. Alianza tiene que ir con mucha tranquilidad, claridad y mucha responsabilidad porque Melgar en los contragolpes te puede matar”, finalizó.

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en el partido de vuelta de la final de la Liga 1 el próximo sábado 12 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

